- Hvilke prosjekt har du på gang for tiden?

- Det blir mye podkast. Det er det jeg lever av. Jeg lager «Krisemøte», «Kompasset» og en podkast som heter «Rekommandert.» Ellers lager jeg låter, og spiller med bandet mitt. Jeg har altfor mange ideer.

- Det er jo mange som får færre ideer når de runder førti.

- Ja, men det er gudskjelov ikke tilfellet her. Det kommer jo faser hvor man ikke har noen. Det ligger sikkert rundt 60 til 70 halvferdige låter her. Jeg må nok starte et ekstra band for å få gitt ut alt sammen. Kanskje et fjolleband, slik at jeg blir kvitt alt som er ren idioti. Det tar for stor plass i hodet mitt. Jeg blir gæren av alt rotet. Jeg må få systematisert det.

- Hvorfor er du så opptatt av orden?

- Jeg er livredd for at noen av disse ideene skal bli borte. I den tiden vi lever i har man heldigvis muligheten til å ta opp alt med mobilen. Jeg har konstant panikk for at gode ideer skal forsvinne, slik at de aldri blir realisert.

- Hva skal du gjøre mens du er i Trondheim?

- Jeg skal spille på Samfundet med bandet mitt, The Dogs. Hvis jeg får tid skal jeg også stikke en tur innom Studentradioen. Det pleier å være moro.

- Du lever etter et såkalt stjernesystem. Fortell om det.

- Det er ikke jeg som har funnet opp systemet, men eksternsjefen i NRK, Petter Wallace. Systemet går utpå at du i løpet av en uke har to stjerner. En stjerne representerer en ting som krever noe ekstra av deg. Hvis jeg skal gjøre noe som er krevende, må jeg ofre en stjerne.

- Er dette intervjuet krevende nok til at du må gi vekk en stjerne?

- Nei, men hadde det vært et portrettintervju ansikt til ansikt hadde det vært en annen sak. Fordi vi snakker sammen over telefon, kan jeg gå rundt i underbuksa, mens jeg rydder ut av oppvaskmaskinen og forer kaninene mine.

- Hvordan ser en vanlig dag i livet ditt ut?

- Jeg står opp klokken åtte. Gjør litt forefallende arbeid. Betaler regninger, og printer ut ting som må printes ut. Det tar litt tid. Så går jeg ut for å gjøre en eller annen form for fysisk aktivitet. Ut på ettermiddagen spiller jeg kanskje inn en podkast, før jeg øver med The Dogs.

- Hva slags fysisk aktivitet bedriver du?

- Nå har man blitt så gammel som meg må man bare trene det som ikke gjør vondt. Akkurat nå er det kampsport og litt styrketrening. Jeg har blitt forkjølet, så det nytter ikke å trene kondis.

- Samler du på noe annet enn ideer?

- Jeg prøver å roe det ned. Da jeg var yngre samlet jeg på mye.

- Hva samlet du på?

- Alt som normale folk samlet på. Alt fra mynter, frimerker og skiver til vinetiketter og fruktklistremerker. Det var ingenting som det ikke kunne samles på.

- Hvor mange fruktklistremerker hadde du?

- Noen tusen. Samlingen ligger fortsatt i kjelleren.

- Hvorfor har du tatt vare på den?

- Sånt noe kaster jeg ikke. Jeg solgte frimerkesamlingen, men det er jo ingen som vil kjøpe en samling med fruktklistremerker. Samlingen tar jo heller ikke så stor plass. Det er bare en perm, og klistremerkene er allerede påført lim. Det er jo komisk. Jeg skjønner at folk ler av det.

