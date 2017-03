- Jeg har lovt meg selv å legge mobilen bort oftere

Saken oppdateres.

- Hvis jeg skulle tape for noen, er jeg glad det ble Linn Elise. Hun er absolutt en verdig vinner, sier Simen Havig-Gjelseth (45) som til slutt tapte finalekampen mot Linn Elise.

Nordsjø-drilleren fra Fagerstrand i Akershus gikk fra første stund inn for å vinne tv-konkurransen som denne sesongen foregikk i Erkebispegården i Trondheim. I semifinalen vant både han og Linn Elise finaleplass foran Katja Kålheim, men det var til slutt Linn Elise som vant med to poeng i den avgjørende kunnskapskonkurransen.

- Dette er helt surrealistisk – og veldig artig! Dette har vært en veldig lang og magisk reise, en opplevelse for livet, en knallhard konkurranse, jubler Linn Elise Rølvåg (34) fra Sigerfjord i Nordland.

Utfordret av venninne

Til vanlig er hun løytnant og helikopterpilot i 330-skvadronen på Banak i Lakselv. Hun ble utfordret av en venninne til å melde seg på «Anno». For et par år siden opplevde hun tøffe tak: Hunden hennes døde, et langvarig forhold tok slutt og faren døde brått, skrev Dagbladet for et par uker siden.

- Å lære gamle håndverk var hovedårsaken til at jeg meldte meg på. Jeg er opptatt av å ta vare på gammel kunnskap, sier Linn Elise til Adresseavisen rett etter finalen.

I den tredje runden med NRKs realityserie «Anno» reiste de 14 deltagerne tilbake til senmiddelalderen, nærmere bestemt til 1537 hvor de skulle kjempe om det ettertraktede borgerbrevet. I inntil ti uker bodde deltagerne i et tilbygg til Erkebispegården ved Nidarosdomen hvor de har lært tradisjonelt håndverk, samt kjempet mot hverandre i dueller og turneringer. Fagfolk fra blant annet Nidarosdomens restaureringsarbeider har vært dommere i ymse konkurranser innenfor steinhugging og glassmaleri.

Linn Elise er blitt mester to ganger, i kokkelauget og glasskjærerlauget.

- Min strategi har vært å lære mest mulig, gi jernet og jobbe knallhardt for fellesskapet.

Setter mer pris på små ting

I finalen måtte hun og Simen svare på 13 kunnskapsspørsmål. Linn Elise fikk et poeng fra de andre deltagerne i forkant, og gikk derfor inn i finalen med et forsprang foran Simen. Til slutt vant hun likevel med to poeng.

- På det siste spørsmålet der vi skulle sette riktig navn på riktig ostemasse, visste jeg at jeg avga rett svar. Og siden jeg allerede ledet foran Simen, skjønte jeg at seieren var i boks.

- Hvordan har livet i 1537 vært?

- Livet i 1537 er rolig, alt går sakte samtidig som tilværelsen er beinhard med få ressurser. Comfort, mat på butikken og materialistiske goder vi tar som en selvfølge, finnes ikke.

Linn Elise peker på at de ti ukene har fått henne til å verdsette tid med andre i sterkere grad.

- Jeg ser verdien av å sitte sammen rundt et måltid, samt sette pris på gode kvaliteter hos andre. Samarbeid var nemlig helt avgjørende for å overleve i 1537. Det som har slått meg etter at jeg kom ut fra tidskapselen, er at alle ser ned i mobilen sin. Vi er så distansert fra hverandre her og nå. Jeg har lovt meg selv å legge mobilen bort oftere.

Simen: – Mer tålmodig

Simen peker på at oppholdet har gjort ham mer tålmodig.

- Spesielt i møter med andre mennesker. Jeg har en annen ro nå når jeg kommer i situasjoner med «small talk». Før hadde jeg en tendens til å trekke meg fort unna, ofte med et påskudd om at det var noe annet jeg skulle, noe «viktigere». Eller snu oppmerksomheten mot en smarttelefon. Det er umulig å komme «under huden» på folk hvis den man kommuniserer med føler at motparten hele tiden søker mot noe annet, sier Simen Havig-Gjelseth.