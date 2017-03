Jowst vant norske Melodi Grand Prix

Saken oppdateres.

I gullfinalen sto kampen om en tur til Ukrainas hovedstad Kiev i mai mellom JOWST, Ulrikke, Elin & The Woods og Ammunition.

Til slutt var det JOWST som trakk det lengste strået.

–Takk for at dere har troen på oss. Vi skal gjøre dere stolte i Kiev, sa vokalisten fra scenen etter å ha framført vinnerlåten en siste gang.

JOWST kommer fra musiker Joakim With Steens navn. I tillegg til å være artist har Steen jobbet som lydtekniker siden 2011. Han kommer opprinnelig fra Steinkjer. Vokalist i bandet er Aleksander Walmann.

–Takk for alle som har hjulpet til og har gitt meg troen, sa Steen fra scenen etter at seieren var i boks.

Ifølge NRK lot Steen venner følge med og gi tilbakemeldinger under hele prosessen med å skrive og produsere vinnerlåten i en lukket Facebook-gruppe.

Vokalist Alexander Walmann har vokst opp i en musikalsk familie og har vært opptatt av musikk siden han var veldig ung. Våren 2012 deltok han i The Voice, hvor han nådde finalen.

Andreplass i lørdagens konkurranse gikk til Ammunition, mens Elin & The Woods! kom på tredje og Ulrikke på fjerde.

Den irske MGP-legenden Johnny Logan overrasket for øvrig med å framføre udødelige "Hold Me Now" som han vant den internasjonale finalen med helt tilbake i 1987. Mens den siste stemmeopptellingen pågikk, vekket Agnete Johnsen minnene fra i fjor, med en ny versjon av elektropopsangen "Icebreaker" hun representerte Norge med i Stockholm i fjor, men som aldri nådde finalen.

Internasjonal jury

I alt 1036 sanger ble innsendt til vurdering av MGP-juryen i NRK. Ti finalister ble plukket til Melodi Grand Prix 2017. En egen internasjonal jury fra landene Armenia, Finland, Irland, Israel, Malta, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østerrike plukket ut fire av de ti låtene til å delta i en gullfinale.

I gullfinalen var det publikums stemmer som fikk avgjøre.

Foruten vinneren Jowst, gikk Elin & The Woods med låten med «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii», Åge Sten Nilsen og bandet Ammunition med «Wrecking Crew» og Ulrikke Brandstorp med «Places» videre til gullfinalen.

Ut før gullfinalen

Det var de tre tre jentene i In Fusion som forsvarte Trøndelags ære under den norske finalen i Melodi Grand Prix gikk ikke videre til gullfinalen. In Fusion som består av Miriam LaBreche (28), Nina Grødahl (26) og Saima-Iren Mian (26) sang «Nothing Ever Knocked Us Over» i Oslo Spektrum.

Eurovision-finalen arrangeres i Kiev i Ukraina 13. mai.