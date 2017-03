Trondhjemmer og MGP-vinner fikk hjelp på Facebook

Saken oppdateres.

Med låten «Grab The Moment» skal han representere Norge i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest i Kiev i mai.

- Jeg hadde faktisk tro på at vår låt skulle vinne. Såpass stor tro hadde jeg, at jeg tippet på oddsen. Og jeg hanket inn cirka 7500 kroner, ler Joakim With Steen, mannen bak artistnavnet Jowst.

Fikk elgitar av mormor

27-åringen fra Trondheim er fortsatt full av energi etter lørdagens MGP-seier. Han har blitt intervjuet non stopp av ymse media, og oppå det hele har han en datter, Sofia, som bare er fem uker gammel hjemme.

Musikkprodusenten bor på Kolbotn med samboer Rita Rybakova, men er vokst opp på Tiller i Trondheim. I 14-årsalderen flyttet familien nordover til Steinkjer, men Steen trivdes ikke veldig bra i Nord-Trøndelag.

- Jeg hadde gode kompiser i Trondheim, og lengtet tilbake. Steinkjer var et jævlig kjedelig sted, syntes jeg. Men jeg hadde fått en elgitar av mormor, og jeg lærte meg å spille med dem. Etter hvert startet jeg et rockeband sammen med noen klassekamerater, vi var blant annet med i Ungdommens kulturmønstring, minnes han.

Inviterte FB-venner

Da han skulle begynne på videregående skole, flyttet han tilbake til Trondheim. Deretter gikk ferden til Oslo, og i 2011 etablerte han musikkstudio og ble i fjor musikkprodusent på heltid. Ideen til MGP-vinnerlåten «Grab The Moment» fikk han ved en tilfeldighet.

- Det startet med at jeg hadde litt tid til overs i studio ettersom det var en kar som ikke møtte opp til avtalt tid. Da begynte jeg å teste ut en synthesizer, hvor jeg lekte meg frem til det som etter hvert ble selve midtpartiet i låten, sier han.

Med seg på laget fikk han Jonas McDonnell, som skrev teksten. Men fortsatt var det langt frem til en ferdig låt. Prosessen skulle ta rundt åtte måneder.

– Jeg opprettet jeg en gruppe på Facebook, «JOWST, making a hit», hvor jeg inviterte venner av meg, både rene musikkvenner, og andre, slik at de kunne følge med på hvordan jeg jobbet. Etter hver dag i studio la jeg ut et utkast, hvor jeg ba om tilbakemeldinger, sier han.

Låt for «mannen i gata»

Og tilbakemeldinger fikk han. Totalt var det opp imot 100 personer som engasjerte seg i prosjektet ved å komme med tilbakemeldinger på i alt 22 ulike utkast.

- Det var i hovedsak «vanlige » folk, ikke musikkfolk, som kom med tilbakemeldinger. Og jeg endte derfor opp med noe folk liker, og ikke nødvendigvis det en musikkanmelder liker. Jeg ønsket å treffe mannen i gata, forteller Joakim With Steen.

Låten ble deretter sendt de største plateselskapene, uten respons. Da ble låten sendt videre til NRK og MGP. De responderte. Da startet jakten på en vokalist. Valget falt til slutt på Aleksander Walmann (31), mannen som ble nummer to i «The Voice» på TV2.

Best kjemi

- Det var to som konkurrerte om vokalist-jobben, men det var Aleksander som jeg hadde best kjemi med.

Han fikk også en platekontrakt med et lite plateselskap, og Jowst – som er et artistnavn satt sammen av navnet Joakim With Steen – ser nå fram til Eurovision-finalen i Ukraina.

- Dæven, dette kommer til å bli et bra år. Jeg har fått en datter, platekontrakt, jeg har vunnet MGP og etter hvert står Ukraina for tur!