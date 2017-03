Ellen Annie (11) sendte et brev til tannfeen - storesøster fikk treffe Isac Elliot

Saken oppdateres.

Ellen Annie Nordseth startet sin egen innsamlingsaksjon for Krafttak mot kreft i desember i fjor. Før Vinterlyd-konserten i Trondheim tirsdag fikk hun og søsteren Anne Kathrine møte Isac Elliot, som takk for sin store innsats.

- Målet var å samle inn 2000 kroner. Jeg hadde aldri drømt om at det skulle komme inn så mye penger, men alle ville gi. Det tok helt av.

- Jeg ville hjelpe til og gi penger til kreftsaken, fordi jeg synes det er en god sak. I min familie har vi både mistet noen i kreft, og sett andre overleve sykdommen. Jeg synes det er en god sak, sier Ellen Annie.

LES OGSÅ: Se Vinterlyd live på adressa.no kl 18.00

Gjorde sterkt inntrykk

Petter Spolen er aksjonsleder i Krafttak mot kreft, og da han oppdaget aksjonen til 11-åringen dro han på besøk til Smøla.

- Hun gjorde et sterkt inntrykk på meg. Å være så reflektert, og ønske seg noe på andres vegne og ikke til seg selv, er rørende, sier Spolen.

Samtidig fikk Ellen Annie og familien invitasjon til å være med på artistgallaen «Vinterlyd».

Gammeltanna startet alt

11-åringens innsamling startet da hun skrev hun et brev til tannfeen, som gjorde inntrykk langt utenfor Smøla.

- Jeg la tanna i et glass, og skrev et brev til tannfeen. Jeg er jo for stor til dette egentlig, men jeg la brevet på kjøkkenbenken og håpet på det beste, smiler hun.

Pappa Jan Eirik fant brevet litt senere på kvelden, og var sjanseløs. Rørt og stolt over yngstejentas påfunn, fulgte foreldrene opp med en raus gave i bytte mot den gamle hjørnetanna. En kopp merket «Til kreftsaken» ble stående på kjøkkenbenken, slik at alle som stakk innom kunne legge penger i koppen. Ved inngangen til adventstiden kom neste trekk fra den generøse jenta.

LES OGSÅ: - Ikke la ungene være i sentrum etter konsertene

16 000 etter en dag

- Jeg ba mamma bytte ut noen av gavene i julekalenderen med penger, slik at jeg kunne gi dem til kreftsaken, forteller hun.

Da skjønte mamma Kari Nordseth at koppen ble for liten, og at de trengte hjelp. På Kreftforeningens sider fant hun alt hun trengte, og i luken for 1. desember fant Ellen Annie oppskriften på å starte egen innsamlingsaksjon. Da ble det for alvor fart i sakene.

- Aksjonen skulle vare hele adventstida, og vi satte oss 2000 kroner som mål. Etter første dag lå vi på 16 000 kroner. Det tok helt av, forteller 11-åringen.

Da hun publiserte aksjonen på morens Facebook-profil, skrev hun også hvorfor hun ville samle inn penger til kreftsaken.

- Hun må åpenbart ha truffet noe hos de som leste, for pengene strømmet inn og innlegget ble delt 303 ganger, forteller storesøster Anne Kathrine. Hun er ganske stolt over at andre skryter til henne av lillesøsteren.

Husker 50-lappene greit

- Mange av mine venner har gitt penger og delt linken til aksjonen.

- Mine også, supplerer Ellen Annie. En av guttene ga hele ukelønna i desember.

- Vi er så glade for alle som har bidratt. I noen firma har ansatte donert julegaven sin, eller ofret julebordet. Men hvis jeg skal være helt ærlig, er det alle 50-lappene fra rause venner jeg husker best. De sitter her, sier mamma Kari og legger hånda over hjertet.

LES MER: Russen tjuvstartet «Krafttak mot kreft», fikk inn over 200 000 kroner

Penger til forskning

Kreft rammer i alle aldre, og påvirker også unge mennesker.

- Vi ser et stort engasjement. Fra gutten på fire år, som selger saft og Mariekjeks hjemme i gata, til sånne som Ellen Annie som starter pengeinnsamling. Russen har også tatt på seg samfunnsengasjement, men det er noe spesielt når vi ser det hos de aller yngste. Det bærer håp for fremtiden, sier Petter Spolen.

LES OGSÅ: Nå kommer Isac Elliot tilbake til byen

LES OGSÅ: En av artistene må avlyse i kveld

Kreftforeningen er avhengig av dugnadsånd og pengegaver fra hele befolkningen. Pengene som Ellen Annie har samlet inn blir investert i framtida, de skal gå til forskning på kreft.