13 kulturtips til helgen

Saken oppdateres.

Fra Adonis til Æ og Å

1. Trondheims fremste litteraturfestival Æ Å har hatt tilhold på ymse kanter av byen. I helga går det fint å bevege seg tørrskodd mellom arenaene i Kunsthall, Selleanraa og biblioteket.

Hedersgjest er Syrias fremste poet, nobelpriskandidat gjennom flere tiår, Adonis . Men festivalen som begynte torsdag og slutter lørdag, byr på en rekke forfattere, som for eksempel Bård Torgersen (med musikeren Kenneth Ishak), Ida Hegazi Høyer, Endre Ruset, Kristin Ribe, Birigit Cold, Pedro Carmona-Alvarez. Det er også innslag for barna.

Røros-helg?

2. Vinterfestspillene på Røros er blant vinterens største musikalske begivenheter i vår region, og festivalen som startet torsdag og varer til og med søndag, byr også i år på et rikholdig program. Blant høydepunktene er Kavlikonserten 2017 med blant annet Artemis-kvartetten, konsertforedrag med Frédéric Chopins (1810–1849) fire ballader for klaver med Tor Espen Aspaas, Unni Løvlids soloversjon av Draumkvedet og festforestilling med Ingrid Bjørnov.

En av verdens ledende jazzgitarister

3. En av verdens fremste gitarister, Lee Ritenour , dukker opp i Dokkhuset søndag. Han har spilt med så vel Tony Bennett som Frank Sinatra, Pink Floyd som Steely Dan, Dizzy Gillespie som Sonny Rollins, B.B. King som Aretha Franklin, Simon som Garfunkel. Søndag spiller han i en kvartett som blant annet teller den 82 år gamle jazzlegenden Dave Crusin på piano.

Stadig like brutale?

4. Trondheims fremste punkband Brutal Kuk feires med konsert på Avantgarden / Moskus lørdag kveld, i forbindelse med deres første album på mange år.

Urpremiere for barn

5. Kloden rundt på 29 bokstaver er vandreteater for barn der all scenografi er laget av papir. Fabularium Produksjoner med regissør Lene Helland Rønningen, musikk av Siri Gjære og Maria Kannegaard. Premiere fredag, og deretter ytterligere tre forestillinger i løpet av helgen, i Lokstallen på Stjørdal.

To aktuelle veteraner

6. Halvdan Sivertsen feirer nytt album med konsert i Olavshallen, Thomas Dybdahl feirer nytt album med konsert i Studentersamfundet – begge lørdag.

Trøndersk afropop

7. Sør for Sahara byr på fengende afrikansk gitarpop med trønderske tekster. Kanskje vanke det rabatt / æ ligg og drømme kvar en natt heter det i «Forbrukervisa». Fredag holder de dobbel konsert med Aslak Borgersrud i Lobbyen på Verkstedhallen.

Bjørn også innendørs

8. Et alternativ til bjørn og villmark med Lars Monsen på tv på søndager, er «Et helvetes liv – mitt liv som Bjørn» i Olavshallen – også på søndagskvelden. En av Norges fremste skuespillere, altså Bjørn Sundquist, har skrevet og fremfører forestillingen om seg selv.

Musikk av Vestad, tekst av Hoem

9. En av vårens store begivenheter i Nidarosdomen foregår søndag. Da er det Urfremføring av J: pasjonen – lidingshistorie etter Johannes. Knut Anders Vestad står for musikken, Edvard Hoem for arietekstene- Nidaros domkor, Sinfonietta og flere solister er involvert.

To kvelder med hertugen

10. Duke Ellington blir det så det forslår i Sacred Concerts med Skaun storband og Viggja Voices – først i Børsa kirke lørdag, så Lademoen kirke søndag.

På utstilling?

11. Marius Amdam viser nye malerier på galleri SG. Utstillingen God natt god dag åpner lørdag.

50 år etter Sgt Pepper

12. Det er mulig The Beatles aldri spilt så fint som vinsjan på kaia. Men mer enn fint nok for oss. Og for Ulf Risnes, Øyvind Holm og resten av beatlescoverbandet Revolver , som holder en av sine sjeldne konserter på Byscenen lørdag.

På kino?

13. Blant fredagens premierefilmer på Trondheim Kino er det grunn til å fremheve « Moderne kvinner» , om en 15 år gammel gutt i 1979, omgitt av punkrock og sterke kvinner. Var vi ikke alle?