Trines matblogg kommer med sin tredje kokebok – de to andre selger fortsatt som varmt hvetebrød

Saken oppdateres.

Med sine to bøker «Trines mat 2» og «Trines mat» er hun på henholdsvis andre og sjuendeplass på boklisten som Bokhandlerforeningen står bak.

- Det er veldig overraskende og artig at de fortsatt selger så bra. I og med at de er så gamle disse bøkene, kommer de ikke på de ukentlige listene over boksalg av nye bøker. Dette er en liste over alle norske faktabøker som ble solgt i februar, uansett utgivelsesdato, sier Sandberg, og tilføyer at den første boken «Trines mat» ble gitt ut i 2013, mens «Trines mat 2» kom i august i 2015. Til sammen er bøkene solgt i 280.000 eksemplarer.

Hovedbudskapet er at folk skal møtes

- Dette er ekstra morsomt fordi jeg sitter og jobber med bok nummer tre. Jeg er om lag halvveis. Den skal ikke hete «Trines mat 3», men har fått tittelen «Trine inviterer». Jeg har kalt den det fordi boken kommer litt i forlengelsen av at det i januar var ti år siden jeg startet bloggen min. Dette blir en festbok, men veldig nedpå. Det må ikke være så fint og fjongt for at du skal kunne invitere folk på middag. Det viktigste er at folk møtes, og jeg viser hvordan man kan lage god og enkel mat. Jeg kommer blant annet med en del tips om hva man kan gjøre ferdig på forhånd, sier matbloggeren.

- Noe for enhver smak

Hun har laget oppskrifter som egner seg til en lunsjinvitasjon, et hverdagstreff, eller en pizza-, taco- og tapaskveld. Boken har også et eget festkapittel. Og mat til sommerfesten. Gourmetmat er også med, men ingen av rettene er spesielt avanserte. Det er noe for enhver smak, ifølge Sandberg.

- Det er en ganske tøff prosess å lage bok, og jeg gjør jo det meste selv. Det er smertefullt iblant. Samtidig er det så morsomt når jeg lykkes. Og det at jeg fikk den lista i dag som viser at bøkene fortsatt selger bra, er jo en stor motivasjonsfaktor. Jeg hadde ikke orket å jobbe så mye hvis jeg ikke visste at folk setter pris på dette. En ting er salgstall, men langt viktigere er alle mailene og meldingene jeg får fra folk som setter pris på det jeg gjør.

Matreiser med matkurs

«Trines matblogg» har om lag 40.000 unike brukere hver dag. I helgene er 50.000 brukere innom bloggen som byr på ukemenyer, middagstips og kakeoppskrifter.

Lørdag reiser hun til Marrakech på matkurs sammen med 25 lesere i regi av «Norsk tur».

- Jeg har vært på åtte-ti slike matreiser der jeg bidrar med å sette sammen programmet. Jeg lærer hele tiden jeg også, og Marrakech er virkelig noe jeg forbinder med gode smaker, sier Sandberg.

Den nye boken «Trine inviterer» utgis i begynnelsen av september.