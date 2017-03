- Laget en boybandversjon av «Titusen tommeltotta»

Saken oppdateres.

- Hva skal du gjøre i Trondheim?

- Jeg er ut på en turné i forbindelse med den nye plata mi «Ennu ikke landa». Jeg og bandet mitt skal ikke bare spille én, men to konserter i Olavshallen lørdag. Det føles nesten som å være på hjemmebane. Vi kommer bare til å spille akustisk, uten elgitarer, loops og tracks. Bare håndspilt musikk.

- På coveret av den nye platen din poserer du ved siden av en stor kanon. Hvorfor det?

- Min generasjon er i et evig svev, uten at vi tenker over de ubehagelige konsekvensene det kan få. Den kanonen som er på bildet har jeg donert til fortet Nyholmen skandse utenfor Bodø. Det ligger et fredsbudskap i det. Jeg håper at en dag vil alle verdens kanoner bli like antikvariske og like ubrukelige som den. Vi må finne andre måter å løse konflikter på. Se bare på Irak, Libya og Syria. Der blir det bare mer jævelskap.

- Skal du ta med deg en kanon til Trondheim?

- En kanon er jo en diger sak. Så, hehe, nei den blir nok ikke å se i Olavshallen.

LES OGSÅ: Solgte 7500 Robbie Williams-billetter på halvannet minutt

- Er «Titusen tommeltotta» en selvbiografisk låt?

- Det er nok ikke en selvbiografisk sang, men den handler jo om noe man kunne ha opplevd, om man hadde forsøkt seg på elskov utendørs en sankthansaften i nord. Du kan risikere at enhver form for erotikk hadde blitt umuliggjort av kulde.

- Skal du framføre «Titusen tommeltotta» i Olavshallen?

- Ja, det blir første gang på over 20 år at vi kommer til å spille originalversjonen av sangen. I sin tid ble låta en monsterhit, og den finnes sikkert tusen versjoner av sangen. Vi har framført en dansebandversjon, en metallversjon, en boybandversjon, en rapversjon også videre. Vi har også spilt inn en variant som varte i over et kvarter. Det er en låt jeg har lekt meg mye med.

- Hvorfor tror du at låta ble en hit?

- « Titusen tommeltotta» en klassisk slager, men man vet jo aldri hvor stor en sang blir. Det er jo magi. Jeg er jo så heldig at jeg har mange låter som folk kan. Det er rørende å se at låtene havner i sangbøker og synges på skoler. Helt fabelaktig faktisk!

LES OGSÅ: Klaus Sonstad: - Som å finne tilbake til hverandre etter en pause i forholdet

- Samler du på noe?

- Nei, men jeg har ti gitarer. Det er jo ikke akkurat noen stor samling. Gitaren jeg bruker under norgesturneen har jeg kjøpt i Trondheim. Det er en amerikansk gitar som går under navnet Santa Cruz. Det er uten tvil min favorittgitar.

- Har du noen gang hatt en vanlig jobb?

- Jeg har vært lærer. Opprinnelig hadde jeg ingen ambisjoner om å bli artist. Jeg skulle bli musikklærer, og levde et lykkelig studentliv i Trondheim. Da jeg var ferdig utdannet fikk jeg meg jobb på musikkskolen i Bodø. Der var jeg lærer, seinere inspektør før jeg til slutt ble rektor.

- Hva skjer med Gitarkameratene?

- Vi møtes når vi får tid, men alle er jo på hver sin kant av landet. Jeg har spilt en del sammen med Jan Eggum, men det er jo denne avstanden da. Om noen av dem spiller i Bodø, går jeg på konserten. Ofte finner vi også på noe etterpå. I april skal vi feire Øystein Sundes 70-årsdag i Oslo Spektrum. Det ser jeg fram til.

Les intervjuet med spåmann Henning Hai Lee Yang: - Jeg er mer synsk enn Snåsamannen