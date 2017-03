Bli med papegøyen Gaya på dyreaudition

Saken oppdateres.

I en nedslitt lagerhall øst i Trondheim er det duket for dyreaudition. Her skal elleve dyr vise om de er verdige til å bli Trøndelags ansikt utad, i en kampanje som skal lokke flere turister til regionen.

Blant deltagerne finner vi blant annet en ponni, en geit og en skilpadde.

- Det er som å ha en treåring boende hjemme

En av kandidatene som skal representere «Træge Trøndelag» er papegøyen Gaya. Hun skulle egentlig ha sittet pent og pyntelig på et stativ foran kameraet, men det ser ut til at syttenåringen heller vil trimme litt. I ti minutter har hun fløyet rundt, før hun til slutt valgte å slå seg ned under det høye taket. Det betyr at eier Roy Kenneth Olden må ty til trucken for å nå opp til den viltre tenåringen.

- Gaya er faktisk spesielt rolig i dag. Det er som å ha en treåring boende hjemme. Hun er veldig oppmerksomhetskrevende, så det kan bli slitsomt til tider, sier Olden.

Han forteller at han skaffet seg papegøyen nærmest ved en tilfeldighet.

- Jeg jobbet i en dyrebutikk, og Gaya tålte ikke trynet på de andre dyrene. Hun havnet i slagsmål, og derfor ble jeg nødt til adoptere henne.

Han tror Gaya vil egne seg godt som filmstjerne.

- Hun har divatendenser. Hun er også ekstremt sjalu.

Mangfoldet i Trøndelag

Eieren har nå endelig greid å få tak i papegøyen. Dessverre blir gleden kortvarig. Gaya flyr avgårde, og Roy Kenneth finner fram en lang stang, slik at han kan dirigere papegøyen ned på jorda igjen. Kreativ leder i Klipp og lim, Svein Erik Okstad, følger opptrinnet interessert. Han er en av dem som har vært med på å utarbeide ideen om dyreaudition.

- I går hadde vi besøk av en gjenstridig geitebukk. Den stanga litt, men bare på vennskapelig vis.

Han forteller at de har fått over 200 søknader fra folk som ønsker å gjøre kjæledyret sitt til filmstjerne. Her har dyrenes personlighet og ferdigheter blitt nøye beskrevet. Blant søkerne finnes det flere ildere, hunder og en afrikansk kjempesnegle.

- Vi har plukket ut dyr som representerer det mangfoldet Trøndelag har å by på. Dyrene skal snakke om hvert sitt tema. Papegøyen kan kanskje representere festivalsommeren i regionen. Fugelen har et sydlandsk temperament, kanskje den også danser litt samba, smiler han.

Han forteller at kampanjen skal kjøres digitalt gjennom Facebook.

- Om man skal nå folk i dag, må man spille på det som er underholdende og særegent. Hadde vi bare satset på pene reiselivsbilder, er sjansen stor for at folk bare scroller seg forbi.

Skilpadden Kurt liker seg i sola

Endelig har papegøyen landet, og slått seg til rette foran kameralinsa. En annen deltager har også ankommet plassen. Han er av det mer søvnige slaget. Skilpadden Kurt ligger stille under et pledd, mens matmor Sanna Moe Bergmann forteller:

- Vi så tilfeldigvis arrangementet på Facebook. Vi mente at Kurt kanskje hadde bruk for litt forandring.

Når Kurt ikke er filmstjerne liker han å ligge ute i sola å slappe av.

- Når Kurt vil ut, banker han på døra med skallet sitt. Han fortjener å bli filmstjerne. Jeg tror at han har et ganske kjedelig liv.

