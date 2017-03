- Jeg fikk et annet syn på homofile etter «Farmen»

Saken oppdateres.

Odde var i løpet av oppholdet storbonde to ganger, og kom til slutt på fjerdeplass.

- Når jeg har sett på «Farmen» tidligere, har jeg alltid sagt at jeg kunne tenkt meg å være med. Egentlig er jeg født 200 år for sent, jeg skulle ha sittet på hesteryggen, jeg.

Odde forteller at han meldte seg på realityprogrammet på grunn av opplevelsen, og fordi han visste at han kom til å klare seg. Før han skulle delta hadde han forberedt seg blant annet ved å gå opp i vekt.

- Jeg hadde spist meg opp, så jeg var ikke noen lettvekter da jeg kom inn, men i løpet av oppholdet gikk jeg ned 15 kilo, forteller varaordføreren i Ørland kommune.

Rotter seg sammen

I ettertid av innspillingen reagerte Odde på hvordan de andre deltagerne snakket om hverandre.

- Jeg tenkte ikke på det da jeg var inne på gården – jeg var sikkert for naiv. På tv fikk jeg se hvordan de rotter seg sammen for å være ekle mot noen. Da jeg fikk se alt som foregikk bak min rygg, fikk jeg litt sjokk.

Odde er stolt av hvordan personligheten hans kom frem i programmet, og mener at han ikke har noe å skjemmes over.

- Ukesoppdragene var enkle, det var mye jeg kunne fra før. Flere av oppdragene kunne jeg klart alene. Det høres litt flåsete ut å si det, men det var ikke verre. Hadde de ikke sabotert for meg den siste uken jeg var storbonde, skulle jeg gjort det alene.

Det første Odde gjorde da han var ferdig i «Farmen» var å be om en gul Farris og en avis.

- Jeg får frysninger når jeg tenker på den dagen jeg kom ut, jeg kommer aldri over det. Det største var nok da jeg fikk klemmen fra kona, hun skreik rundt halsen min, det er et minne som er innbrent i meg.

Odde mener at realityserien helt klart endret han som person, og at han har blitt mere åpen for andre mennesker etter han deltok.

- Jeg kan nok si at jeg tidligere ikke har forstått meg på homofile. Etter oppholdet på «Farmen», hvor jeg ble kjent med Daniel, har jeg faktisk fått et annet syn på det også.

Begravde genseren

Etter realityprogrammet gikk Odde inn i valgkampen i Ørland kommune.

- Folk måtte jo finne noe negativt, og sa derfor at vi ikke kunne ha «Farmen-Finn» som ordfører. Det mange ikke visste er at dette er min syvende periode, så jeg har jo vært med før den tid også. Politikk er noe jeg liker å jobbe med.

Han forteller at partiet hans skulle ha et lokalt arrangement, hvor det var ordnet med lavvoer og øksekasting. Der skulle de begrave «Farmen-Finn».

- Vi skulle begrave genseren med blå krage, for meg er det en dugnadsgenser – «Farmen»-genseren. Jeg tok den selvfølgelig opp igjen, den er litt hellig for meg. Jeg bruker den ikke, den ligger i skapet.

- Tror jeg mistet følgere

Odde tror ikke at realitydeltagelsen førte til at han fikk flere stemmer under valget, heller tvert imot.

- Jeg tror nok heller at det bidro til at jeg ikke ble ordfører. Jeg tror mine motstandere – de politiske partiene rundt meg brukte janteloven for å sverte meg, det var mye trøkk rundt det. Jeg tror jeg mistet en del følgere fordi jeg hadde såpass stor suksess i «Farmen».

Likevel hadde han takket ja dersom han hadde fått tilbudet om å delta i realityprogrammet igjen.

- Du blir totalt isolert, og man lever i en boble, men det går så fort, forteller Odde som ikke engang fikk vite at han hadde blitt bestefar.

