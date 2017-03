Lanois inntar Nidarosdomen

Saken oppdateres.

Det to amerikanske artistene har begge spilt formidable konserter i Trondheim i de siste årene – Daniel Lanois i Dokkhuset og Rosanne Cash på Nidaros Blues.

Når de nå kommer tilbake, er det kirkerommet de inntar.

Daniel Lanois er en artist ikke alle har hørt om, men de fleste har hørt musikk han har vært sterkt involvert i musikk i å skape. Med eller uten Brian Eno har han produsert en rekke klassiske album, de beste platene til U2, «Oh Mercy» og «Time out of Mind» for Bob Dylan, «Wrecking ball» for Emmylou Harris og «So» for Peter Gabriel for bare å nevne noen.

LES OGSÅ: Lanois er en legendarisk produsent, på Dokkhuset viste han seg også som en formidabel konsertartist

Nidarosdomen er turneens hovedkonsert

Men han har også gjort mange fine album også som artist. Hans siste album «Goodbye To Language» er instrumentalt. Fotograf Marthe Amanda Vannebo fra Namsos designet coveret, dokumenterte innspillingen – og er nå på turné med Lanois som lys og videoprodusent. Det var hun som hadde ideen om en konsert i Nidarosdomen, og som fikk både direktør i Olavsfestdagene Petter Myhr og Lanois selv med på tanken. Når Lanois kommer tilbake til Europa i sommer, er konserten i Nidarosdomen 5. august hovedårsaken.

LES OGSÅ: Hun dokumenterer rockens stjerner

- Han gleder seg svært mye til dette. Både til å spille i Nidarosdomen, og til å komme tilbake til trioformatet, forteller Marthe Vannebo på telefon, mens hun og resten av Lanois-følget er på vei fra konsert i terrorrammede London onsdag kveld til Bristol torsdag.

Både rockelåter og instrumental musikk

Lanois har turnert i duoformat med det meditative, instrumentale materialet fra albumet i det siste halvåret. I Nidarosdomen vil han ha med seg Jim Wilson på bass og Kyle Crane trommer – og konserten vil både romme instrumentalmusikk og det adskillig mer rocka og låtbaserte repertoaret som preget konserten på Dokkhuset for fem år siden. Samspillet med trommis Brian Blade imponerte spesielt den gangen, Kyle Cramer skal ikke være dårligere ...

Vannebo kjører lys og video

I tillegg vil det bli et visuelt show, basert på arbeidet til den kjente kanadiske videokunstneren Adam Bollick. Men han turnerer med Neil Young for tiden, så Vannebo vil styre video og lys.

- Lanois er selve lydmesteren, og det blir spennende å høre hvordan han jobber med Nidarosdomen. Spesielt steelgitaren vil nok høres flott ut, de lange tonene er i slekt med kirkeorgelet og som skapt for en katedral. Lanois sier jo selv om gitaren at han reiser rundt med «my church in a suitcase», sier Petter Myhr.

Intimt møte med Cash

Dagen før Lanois spiller i domen, kommer Rosanne Cash til Vår Frue Kirke. Johnny Cashs datter spilte i Trondheim for fire år siden. Som da kommer hun sammen med gitarist (og ektemann) John Leventhal.

Cash har med et sterkt repertoar med egne låter og dessuten fra albumet «the List» som er basert på farens liste over klassiske countrylåter.

LES OGSÅ: Utsøkt listefyll fra Cash

- Rosanne Cash er en meget engasjert og tydelig artist og person, og også forfatter, og passer godt til Olavsfestdagenes profil, sier Petter Myhr, som peker på at Cash trer naturlig inn i tradisjonen med sterke kvinnelige artister i dette kirkerommet under Olavsfestdagene. Mavis Staples, Patti Griffin og Patti Smith er blant artistene som har skapt store øyeblikk der i de siste årene.

LES OGSÅ: Få i publikum vil glemme intimkonserten med Patti med det første

Billetter legges ut fredag

De 500 billettene Cash-konserten 4. august, pluss Lanois-konserten og en konsert med Vamp i Sparebank 1-scenen, blir lagt ut fredag morgen. Men fortsatt vil mange tenke at det er lite vi vet om konserttilbudet på Trondheims største kulturfestival?

- Vi vet mange har vært utålmodige etter å få høre mer om hva vi har å by på, og vi har selv vært utålmodige. Men vi lover det kommer flere navn fremover nå, sier Petter Myhr.