Utlyser designkonkurranse på Uka-monument

Saken oppdateres.

- Vi synes det er et kult prosjekt. Monumentet skal stå etter avdukingen og kommer til å prege bybildet i Trondheim framover, forteller byromskoordinator Fanny Hermundsdottir.

Hun ønsker alle, både byborgere og studenter, velkommen til å tenke ut kreative ideer og levere et design innen 21. april.

- Her kan de være med og skape historie. Monumentet skal stå til høyre for Elgeseter bru, når man ser mot Nidarosdomen. Vi ønsker oss noe mer enn en visuell skulptur, og ønsker at det får en bruksverdi for folk. Vi ønsker å gi noe tilbake, forklarer Hermundsdottir.

Designeren kan jobbe innenfor en ramme på 2x5 meter. Innleveringsfristen blir satt til før sommeren og annonseres i utlysningen av konkurransen mandag 27. mars.

LES OGSÅ: - Jeg blir gæren av alt rotet

LES OGSÅ: Hege tror på ei framtid som sjef

Håper mange deltar

Studentene tok selv initiativ til prosjektet, men har fått god hjelp fra Trondheim kommune i forberedelsene.

- Kommunen har først og fremst godkjent stedet hvor monumentet skal stå, og satt rammer for hvor stort monumentet kan være. De har også gitt råd om hvordan vi bør arrangere konkurransen og hva som er realistisk å få til, med tanke på økonomi og tid fram til avduking.

Hermundsdottir ser for seg at særlig arkitektstudenter og studenter fra kunstakademiet og industriell design har lyst til å delta i konkurransen.

- Vi regner med at vi får mange gode bidrag, NTNU har mange flinke studenter og vi håper de ønsker å bidra til å prege bybildet framover. Jeg tror det er veldig kult for arkitektstudentene, for eksempel, og det er disse gruppene som har best kompetanse til å levere et design på så kort tid, med de kravene vi har og innenfor de rammene vi setter.

LES OGSÅ: Hun er Samfundets nye leder

Uka er viktig tradisjon

For Uka er dette en markering av 100 år som Norges største kulturfestival.

- Uka og Samfundet er to viktige elementer i studenthverdagen, der studentene legger ned utallige timer med frivillig arbeid for fellesskapet. Denne tradisjonen har stått seg i 100 år, og det ønsker vi å markere. Når fristen for innsending av bidrag har gått ut, skal representanter fra kommunen hjelpe oss med å kåre vinneren. Deretter skal monumentet bygges.

Målet er at monumentet står klart og blir avduket når Uka starter 5. oktober.