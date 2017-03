Dette kan du se på Netflix i april

Saken oppdateres.

Det har vært dødt på Netflix den siste tiden. Denne trenden ser heldigvis ut til å snu når mars blir til april. En rekke gode filmer og serier står i kø for å pushes ut på det norske markedet så snart kalenderen peker på den første vår-måneden.

Her er noen av høydepunktene du kan glede deg til i ukene som kommer:

13 Reasons Why ( norsk tittel: 13 gode grunner)

Sesong 1 tilgjengelig fra 31. mars.

Orginalserie fra Netflix på 13 episoder. Alle episodene tilgjengelig fra 31. mars. 13 Reasons Why er spesielt rettet mot den seergruppen som PR-mennesker gjerne kaller «young adults» - med andre ord, tenåringer.

Serien tar for seg historien om Clay Jensen, en sjenert elev ved videregående skole som en dag mottar en mystisk pakke som inneholder 13 kassetter ( om du er for ung til å huske kassetter så klikk HER ).

Alle kassettene inneholder lydopptak fra Hannah Baker, en tidligere klassekamerat som begikk selvmord. Kassettene ble også sendt til andre mennesker før de havnet hos Clay.

Girlboss

Sesong 1 tilgjengelig fra 21. april

Orginalserie fra Netflix. Komedie basert på selvbiografien til Sophia Amoruso som i en alder av 22 år startet firmaet Nasty Gal Vintage. I 2016 ble hun kåret til en av verdens rikeste kvinner av Forbes Magazine.

Better Call Saul

Sesong 3 tilgjengelig fra 4. april

Det tok sin tid, men nå er den snart her. Den tredje sesongen om advokaten Jimmy McGill som senere ble Saul Goodman i TV-serien Breaking Bad. Som de fleste kanskje vet nå så har serieskaper Vince Gilligan klart det nesten umulige å lage en spin-off -serie til en mega-suksess ( Breaking Bad) som på mange måter er bedre enn orginalserien.

Sandy Wexler

Komedie - tilgjengelig 14. april

Netflix-orginal. Komedie med og av Adam Sandler som spiller en talentspeider og manager i 1990-tallets Los Angeles. Ikke uventet så består Wexlers gruppe av klienter en eksentrisk gjeng.

Before I Wake

Grøsser. Tilgjengelig fra 28. april

En av de beste grøsserfilmene fra i fjor har funnet sin vei til Netflix. Med Kate Bosworth, Thomas Jane og Jacob Tremblay. En nylig adoptert gutt har mareritt som på mystisk vis viser seg å bli virkelighet.

Small Crimes

Mørk komedie. Tilgjengelig fra 28. april

Netflix-orginal. Nikolaj Coster-Waldau fra Game of Thrones har hovedrollen i denne mørke krim-komedien om en tidligere politimann som blir løslatt fra fengsel. Filmen ble vist på South by Southwest -festivalen den 11. mars i år og mottok svært gode skussmål.

Lous CK - 2017

Stand-up. Tilgjengelig fra 4. april.

Hvem gleder seg ikke til denne? Lous CK - 2017 er den første av to eksklusive stand-up show fra Louis CK som Netflix har sikret seg i år.

Kevin Hart: What now?

Stand-up. Tilgjengelig fra 11. april.

Mer stand-up. Kevin Hart fra filmer som Get Hard ( sammen med Will Ferrell) og The Wedding Ringer dukker opp på Netflix med dette eksklusive showet.

Southpaw

Sportsdrama. Tilgjengelig fra 17. april

En av de beste filmene fra 2015. Boksefilm med Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker og Rachel McAdams. Filmen er regissert av Antoine Fuqua ( Training Day) og manus er skrevet av Kurt Sutter ( Sons of Anarchy).

Hinterland

Sesong 2 - tilgjengelig fra 1. april

Om du liker Broadchurch så kommer du til å elske Hinterland. Britisk kvalitets-krim fra BBC satt til Wales med den grautsure DCI Tom Mathias i hovedrollen. Sesong 1 er tilgjengelig på Netflix nå.

Øvrige nyheter i april:

The Tourist ( Johnny Depp & Angelina Jolie) - 5. april.

'71 ( Jack O'Connell) - 1. april

The Conjuring 2 - 17. april

Kidnapping Mr. Heineken ( Anthony Hopkins) - 1. april

Faster ( Dwayne Johnson) - 26. april

Something's gotta give ( Jack Nicholson) - 1. april

Frikjent: Sesong 1 - 1. april

Dear White People: Sesong 1 - 28. april

The Get Down Part 2 - 7. april