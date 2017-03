- Jeg slutter for å klarne hodet

Saken oppdateres.

- Det skal bli veldig deilig å slippe å være på radio hver dag klokka elleve, sier Rune Nilson.

Etter over tusen sendinger med programmet «Lønsj» er det slutt for det populære radioprogrammet på NRK P1. Over 500 000 lyttere har daglig fulgt Rune Nilson og hans makker Torfinn Borkhus fra Tyholt. Jabbing og tull, men også alvor, ispedd visdomsord fra fiktive karakterer som samen Jan Olsen og nordlendingen Ståle Utslagsnes.

Fredagens siste sending vil gå med publikum direkte fra Byscenen i Trondheim. Dagen avsluttes med et gravøl, som gjestes av Vazelina Bilopphøggers. Nilson skal også spille country med morobandet sitt Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers.

Oppvokst med piratradio

Den siste uka har vært hektisk for Nilson. Det er lydprøver med bandet, og planlegging, men snart har han fri.

- Jeg har permisjon fram til august. Da skal jeg sitte så slappe av i cabincruiseren min.

Rune Nilson begynte som sommervikar i P3 på NRK Tyholt i 1998, og foruten et par små avbrudd har han vært der siden. Interessen for radio startet allerede som barn, med en far og en onkel som drev piratradio fra loftet i barndomshjemmet i Egersund.

- De hadde et fullt utstyrt studio, med to platespillere og veggene fulle av LP-plater. Jeg fikk ikke sende på lufta, men jeg har lekt radio siden jeg var en neve stor.

Tidlig på 1980-tallet ble NRKs radiomonpol opphevet, noe som førte til en oppblomstring av nærradiostasjoner. I Egersund fikk «Radio Aktiv» senderkonsesjon.

- Jeg begynte å snakke på radio før jeg hadde kommet ut av stemmeskiftet. Faren min satt i styret, så jeg lurte meg inn den veien.

Føler seg mest hjemme på radio

Siden den gangen har det han vært både på radio og i TV. I fire sesonger har TV-seerne kunnet følge ham og en makker i «Ikke gjør dette hjemme». Nilson mener selv at det var en artig erfaring, men at han alltid vil vende tilbake til radioen.

- Radio er mye friere enn TV, fordi det blant annet er færre folk involvert. På TV er det nesten bare venting, til regissøren sier at: Nå kan du være artig. Så går plutselig kameraet tomt for batteri, og da får du beskjed om å være artig en gang til. Da forsvinner litt av det magisk i improvisasjonen.

Same som fast følge

I «Lønsj» har Rune Nilson skapt en lang rekke fiktive typer og karakterer. Blant dem finner vi sosialt inkompetente samen Jan Olsen, som Nilson har gestaltet i 150 forskjellige sketsjer.

- Det er den eneste karakteren som har vært med til en fast dag hver uke. Det var en tabbe. Det har vært et krav om at han skal være med, og etter hvert går man jo tom for ting å si.

Han forteller at han i begynnelsen tenkte at det kunne være farlig å tulle for mye med samene.

- Samene har ofte blitt framstilt som fulle fyrer med stjernelue som sier masse tull. Jan Olsen har blitt godt mottatt. Det er en same som har startet fanklubben hans på Facebook.

Slutter før lytterne blir lei

Nilson forteller at han takket være programmet har fått utløp for mange humoristisk ideer og innfall. Bandet hans, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, har vært lagt på is i mange år, men fredag skal de spille, kanskje for aller siste gang.

- Bandet er radiosketsj som gikk altfor langt. Det blir gøy på fredag. Det blir spennende å treffe lytterne.

Rune Nilson forteller at han mener at det er best at duoen slutter med programmet før de blir lei.

- Dette er nok det lengste jeg noen gang har holdt på med et prosjekt. Hadde vært nok med tre år, men det ble fem. Jeg har ikke gledet meg så mye siden jeg var liten gutt på julaften. Jeg slutter for å klarne hodet.

Hva Nilson skal gjøre når han vender tilbake til NRK på høsten vet han ikke.

- Jeg skal jobbe litt med «Kveldsåpent», men ellers vet jeg ikke. Det hadde vært morsomt å lage dokumentarer, slik at man kan fordype seg i ting. Når du ikke er så veldig inspirert, kan «Lønsj» bli tungt, men når det er gøy, så er det til gjengjeld skikkelig gøy.

