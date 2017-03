Fire nye til Pstereo

Saken oppdateres.

Fiolinisten og komponisten Ola Kvernberg er ett av fire navn som slippes av Pstereofestivalen i dag.

Kvernberg kommer til Pstereo med verket «Steamdome», et stykke musikk som blir beskrevet som «rendyrket perkussiv musikk. Progressiv og brutalt fremadstormende som et løpsk tog. Livsbejaende, surrealistisk og svulmende som Sergio Leones spaghettiwesterns».

Verket ble urframført under Jazzfest i Trondheim i fjor, og ble senere framført under Moldejazz. Under sistnevnte festival var Kvernberg også «artist in residence» med flere konserter og konstellasjoner underveis. På «Steamdome» har han med seg Erik Nylander, Børge Fjordheim, Hans Hulbækmo (alle trommer), Nikolai Hængsle Eilertsen (bass), Øyvind Blomstrøm (gitar) og Daniel Buner Formo (orgel).

« Allsidigheten, den boblende kreativiteten og de mange musikalske referansene han kan leke seg med, preger også «Steamdome» », skrev vår anmelder etter urframføringen, under overskriften «Rytmefest i mangfoldig landskap» .

Engelsk støypop

Til Pstereo fra England kommer Slowdive, som sammen med band som blant andre My Bloody Valentine og Ride utgjorde den britiske støypop-/shoegaze-adelen tidlig på 90-tallet.

De var imidlertid noe senere ute enn sine samtidige, og kom midt under britpopens eksplosjonsartede inntog. Det gjorde at bandets utgivelser ble noe oversett og fikk negative kritikker da de kom, men ettertiden har gitt dem oppreisning – blant annet kåret nettstedet Pitchfork «Souvlaki» fra 1993 til tidenes nest beste shoegaze-album.

Da halvparten av Reading-bandet sluttet i 1995, dannet Neil Halstead og Rachel Goswell det americana-inspirerte (og for øvrig ypperlige) bandet Mojave 3, som rakk å gi ut fem album før Slowdive ble gjenforent i 2014. Samme år spilte bandet blant annet på Roskilde- og Øyafestivalen.

Bandet har gitt ut to singler hittil i 2017, karakteristiske «Star Roving» og den mer Mojave 3-aktige «Sugar for the Pill» – og 5. mai kommer albumet «Slowdive» med enda mer nytt materiale.

Fra Øst-London til Oslo

Fra Øst-London kommer rapperen KANO, som regnes som en av grunnleggerne av den særegent britiske grime-sjangeren.

Med fjorårets «Made in the Manor», av mange regnet som det aller beste av hans album, nådde han topp 10 på albumlistene i hjemlandet. Han har også vært nominert både til Brit Awards og Mercury Award, og blitt utnevnt som en av «London's Heroes of 2005» av byens borgermester.

Siste band ut i dagens slipp er trioen No. 4 fra Oslo, som for et drøyt år siden slapp sin debut «Henda i været» til betydelig oppsikt og mange gode ord fra anmeldere. Den i utgangspunktet snille og koselige visepopen krydres med vittige tekster og forsiktige innslag av jazz og r&b, og de er også blitt karakterisert som sin generasjons DeLillos.

Fra før er navn som Rival Sons, Alt-J, Ane Brun, Spidergawd, Fireside, Sigrid, Janove, Hopalong Knut, The Bronx, Silvana Imam og Brutal Kuk klare for festivalen.