Pepsi latterliggjort - trekker reklame etter én dag

Saken oppdateres.

Det tok mindre enn ett døgn fra reklamen var ute på Youtube til Pepsi gjorde helomvending og fjernet reklamen som det siste døgnet har møtt massiv kritikk.

I reklamen avbryter Kendall Jenner et modelloppdrag for å delta i en demonstrasjon omringet av et stort politioppbud. Den spente stemningen mellom politi og demonstranter forsvinner som dugg for solen etter at Jenner har gitt en boks Pepsi til en av politimennene.

Det går ikke frem hvorfor de påfallende pene unge menneskene protesterer. På protestplakatene står det bare generiske slagord som «Conversation» og «Voice».

- Søppel

Det siste døgnet har reklamen blitt møtt med en flodbølge av kritikk for å trivialisere politisk engasjement og i særdeleshet Black Lives Matter-bevegelsen.

- Denne reklamen er søppel, sier DeRay McKesson, en ledende figur i Black Lives Matter-bevegelsen ifølge BBC News .

- Kanskje om jeg hadde protestert med en boks Pepsi i hånda, så hadde jeg ikke blitt arrestert. Hvem vet?

Parodier

Reklamen har også gitt nettets humorister verdifullt materiale for å lage parodier og snutter.

Onsdag kveld gikk Pepsi ut med en pressemelding der de ber om unnskyldning:

- Vi mente ikke å ta lett på et alvorlig tema.

I samme pressemelding ber de også hovedpersonen i filmen, Kendall Jenner, om unnskyldning for å ha satt henne i en kinkig situasjon.

