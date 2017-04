Bejubler muslimske Sanas sikling over «abs»

Saken oppdateres.

Det første klippet av den fjerde «Skam»-sesongen ble sluppet på NRKs nettsider mandag , og fans over hel verden jubler over det lille de har sett:

«Det jeg elsker med Skam er de små detaljene. Liker virkelig den scenen på bussen med Sana og den kvinnelige medpassasjeren, er sikker på mange muslimer kjenner seg igjen», skriver en muslimsk fan på Twitter.

For den uinnvidde, så handler fiksjonsserien om ungdommer ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo.

LES OGSÅ: Det er Mari som er Noora, William, Vilde og Isak i sosiale medier

«Upålitelig forteller»

Hun er ikke den eneste som jubler over at Sana er hovedpersonen i den siste sesongen som har tittelen «Er jeg sen?» av den enormt populære nettserien på NRK.

I det sju minutter lange klippet skjønner man at den rappkjefta Sana i hijab og sorte, fotside klær dras mellom islam og den sekulære, norske vennegjengen:

På bussen fnyser Sana åpenlyst av en medpassasjer som stirrer på henne. Deretter betrakter vi hennes dvelende blikk ved en kompisgjeng på fortauet som viser fram sine veltrente mager for hverandre, samtidig får hun en påminnelse på mobil om at det er tid for ettermiddagsbønn. I en senere scene blir seeren vitne til at hun protesterer mot Vildes detaljerte skildring av sexlivet med typen.

«Kult at fortelleren er litt upålitelig her – som det samlede inntrykket er av tittelen «er jeg sen?"» (sen i å delta) og sikling over ABS og overforklaring av at hun IKKE har noe ønske i å delta i hva de snakker om. clever.», kommenterer en seer på NRK.no .

«Sana checking out those boys was so ICONIC», skriver en annen.

- Uhyre smart

Tøff, kynisk, observant, lojal og uhyre smart: Slik beskriver medieviter Gry Cecilie Rustad karakteren Sana. Fordi Rustad mener religionen hennes ikke er essensen av den unge muslimske jenta.

– Jeg er helt sikker på at «Skam»-skaperne kommer til å få frem kompleksiteten i Sana. Jeg håper hun fortsatt blir fremstilt som en ung, kompleks kvinnekarakter, men der tro er en viktig del av karakteren, sier Rustad til Aftenposten .

Allerede på fredag slapp NRK traileren og over en halv million så egenreklamen før mandag. Men da det første klippet ble vist mandag oppsto det tekniske problemer.

– Vi har hatt noen tekniske problemer av intern art i forbindelse med publiseringen av det første klippet i sesong 4. Det er også noen utfordringer med nye versjoner av nettleseren Chrome og Flash som ikke har noe med NRK eller «Skam» å gjøre, sier redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet til Aftenposten.