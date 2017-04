Her kan du klippe «gækkebrev»

Saken oppdateres.

«Gækkebrev», den danske påsketradisjonen med å sende et papirklipp med en hyggelig hyggelig hilsen, er blant aktivitetene Kunstindustrimuseet byr på denne påsken.

Nordenfjeldske kunstindustrimuseum :

Museet er åpent alle påskedagene med unntak av andre påskedag, som er vanlig mandagsstengt. Museet stiller med åpent papirklippverksted, «Kom og klipp et gækkebrev», som er en dansk påsketradisjon.

De har nylig åpnet utstillingen «Det lokales logikk» med norsk og polsk design. Utstillingen viser design som på ulike måter forholder seg til det lokale med alt fra materialer, vær, kulturarv, mønster eller det som har et grønt, bærekraftig fokus. Alt fra Livid Jeans, bunadsslips til stoler og bord.

Utstillingen er tilrettelagt for barnefamilier som vil få utdelt en sekk med et oppgavekart som kan brukes i utstillingen.

Trondheim Kunstmuseum:

Kunstmuseet på Gråmølna har åpent fra onsdag til søndag i påsken. Hovedbygget i Bispegata er stengt på grunn av takreparasjoner, det er altså kun avdelingen TKM Gråmølna som er åpen. Der er det mulig å få med seg utstillingene «Deltakelse» og Halvdan Ljøsne (Håkon Bleken og Gruppe 5).

Kunsthall Trondheim:

To nye utstillinger åpnet torsdag 6.april og blir stående til 24. mai.

Aimée Zito Lema: «A Series of Gesture» består av tre verk som tar for seg hvordan kroppen vår tar en aktiv del i det poltiske livet. I tillegg til talespråk kan gestikulering, kroppens språk, gi uttrykk for maktstrukturer. Her finnes blant annet bilder bilder fra Adresseavisens arkiv.

Marjetica Potrc: «On Coexistence» er en utstilling som handler om urbefolkningens kunnskap.

Kunsthallen har åpent fra tirsdag til og med torsdag. Fra langfredag til andre påskedag holder museet stengt.

Trøndelag senter for samtidskunst:

Her vises utstillingen «Forandringer i det norske landskapet» av Ebba Moi og Anna Carin Hedberg. Utstillingen utgjør fem kunstprosjekter fra perioden 2003 - 2017. Kunstnerne utforsker i fellesskap kulturelle forandringer i samfunnet, og ser på strukturer som tematiserer disse endringsprosessene gjennom komplekse kunstneriske produksjoner

Senteret har åpent i påsken fra onsdag 12. april til søndag 16. april.

Galleri SG : Galleriet har åpent til og med onsdag 12. april. De har stengt i selve påskedagene. Utstillingen med Marius Amdam «God natt - god dag» blir stående til og med 23. april.

Galleri Hanne: Galleriet har åpent til og med onsdag 12. april.

Her kan du se samtidskunst av blant andre Frans Widerberg, Nico Widerberg, Per Kleiva, Håkon Gullvåg og Gabrielle Kielland.

Galleri Ismene holder stengt i hele påsken.

