Fikk leke gjemsel på hus som skal rives

En stor enebolig ved Ringvebukta i Trondheim ble i påsken overlatt til designer og kunstner Ståle Gerhardsen.

Etterspurt kunstner

Nå pryder fire figurer i den etter hvert velkjente Gerhardsen-stilen huset ved Ladestien.

- Jeg får stadig flere forespørsler om oppdrag fra huseiere om å dekorere. Dette huset skal rives og oppdragsgiverne ville at huset skulle få en kjærlig avskjedshilsen. Huset ligger i nabolaget mitt og de andre hadde dratt på påskeferie så det passet veldig bra.

- Hvor konkret var dette oppdraget?

- Jeg fikk gjøre hva jeg ville bare jeg lagde noe som utstrålte nestekjærlighet og fellesskap. Jeg endte opp med fire figurer som leker gjemsel. Jeg tenkte først å lage bare én figur som spilte klinkekuler. Med det ble feil. Gjemsel er mer inkluderende. Samtidig er både toåringen min og jeg enige om at gjemsel er den beste leken i verden, forklarer Gerhardsen.

Gledelige tilbakemeldinger

Han har tidligere sprayet kunsten sin både på Lade skoleog på en stor grå vegg på Bakklandet . Under arbeidet på huset på Lade fikk han flere kommentarer fra forbipasserende.

- De modigste kom bort til meg å spurte om jeg hadde lov til dette. Når jeg forklarte at jeg hadde tillatelse syntes de det var spennende og flott. To eldre damer sa at de allerede var blitt veldig glad i figuren på Bakklandet. Med slike tilbakemeldinger føler jeg at målet mitt er oppnådd. Jeg ønsker jo å skape glede i samfunnet.

Huseierne sier til Adresseavisen at de er veldig fornøyd med resultatet, men ønsker ikke å kommentere saken utover det.

