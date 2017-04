Solveig fra Inderøy høster stor internasjonal oppmerksomhet

Saken oppdateres.

- Jeg jobber mye med arkitektur og lys, og forholder meg til visningsrommet jeg stiller ut i, forteller Lønseth som har master fra Kunstakademiet i Oslo og, bor og arbeider i hovedstaden. Nå har hun sin første soloutstilling ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) med fem store kunstverk i blå silke som har fått tittelen «Surrounding Oceans».

Dronningen og presidenten åpnet utstilling

- Jeg jobber med mange forskjellige materialer, ofte ut ifra en idé. Alt jeg gjør er skulpturer som står i rom, sier Lønseth som rett etter masterstudiet i 2015 deltok på en utstilling ved Hamburger Bahnhof, Nasjonalmuseet i Berlin. For tiden er hun aktuell med gruppeutstillingen «Innland» sammen med nordiske kunstnere ved kunstsenteret i Tour i Frankrike. Denne utstillingen ble åpnet av Dronning Sonja og Frankrikes president François Hollande 11. mars og står fortsatt. Nå er hun i hjemtraktene.

Stas å stille ut i Trondheim

- Jeg setter stor pris på å få mulighet til å vise arbeidene mine der jeg kommer fra. Det er stas. Jeg har jo bodd her, og de siste årene har det skjedd mye med Trondheim som kunstby. Og det å kunne få være en del av dette er kjempefint. Norge som kunstnasjon får mye internasjonal oppmerksomhet for tiden, sier kunstneren som selv blir invitert til å delta på utstillinger i utlandet.

Tittelen på utstillingen «Surrounding Oceans» har hun med seg fra utstillingen ved Hamburger Bahnhof og en tekst av Josef Albers, lærer ved Black Mountain College i USA. Teksten som er skrevet i 1940 handler om at han måtte forlate et Europa i krig, og fortsette som fri kunstner i USA.

- Dette handler om hva som omgir oss

- Han skrev om at Europa var inne i en mørk tid, noe han satt og så på fra andre siden av havet. Den mørke tiden kan bre seg til resten av verden, til tross for all sikkerhet vi omgir oss med som «surrounding oceans». Det ble veldig sterkt for meg å lese dette. Mens jeg jobbet med utstillingen i Berlin druknet folk på vei over Middelhavet og de første syriske flyktningene kom til Berlin. Så dette handler om hva som omgir oss og hva vi står midt oppe i nå, sier Lønseth.

Da hun fikk utstillingsplass ved TSSK ønsket hun å ta med seg dette bilde på «surrounding oceans» og bruke det i visningsrommet. For å skape en dialog mellom rommet og kunstverkene tok hun i bruk den gamle fototeknikken cyanotopi. Teknikken reagerer på dagslys, og jo lenger objektet henger i dagslys, dess mørkere blir det.

Fotografisk teknikk

- Jeg har benyttet silkeduker som er trukket inn med cyanotopi og hang dem opp i vindusflatene i dette rommet. Sollyset førte til at silkedukene fikk en mørk blå farge, en farge som kommer frem når cyanotopi skylles bort med vann. Så jeg vasket dukene i havet utenfor Trondheim, forteller kunstneren og understreker metaforen i denne prosessen. Alle trenger dagslys i hverdagen og vi forandrer oss. Og vi påvirkes av omgivelsene.

Havet byr på både frihet og dramatikk

- Jeg har montert silkedukene i samme høyde som min egen livmidje. Selve ordet «livet» har en betydning her. Da vi lærte å svømme gikk vi ut i vannet til livet før vi la på svøm. Og når jeg går ut i havet for å svømme føler jeg meg veldig fri, men dette kan jo bety noe helt annet og noe langt mer dramatisk i dag, sier Lønseth som har jobbet med denne utstillingen i halvannet år.

Hun deltok nylig på utstillingen «Seeable / Sayable» ved Kunstnernes Hus i Oslo. I fjor hadde hun en soloutstilling ved Ibsenmuseet i Skien og deltok på Nils Aas Kunstverksteds jubileumsutstilling.

- Hele kunstnerskapet til Solveig er veldig sterkt, og hun har allerede markert seg som en tydelig og profilert kunstner både nasjonalt og internasjonalt, sier Martin Palmer som er utstillingskoordinator ved TSSK.

Lønseth er tildelt arbeidsstipend for unge nyetablerte kunstnere fra Kulturrådet (2016–2018) og fikk i 2016 Nord-Trøndelag Fylkeskommunes Kunststipend. I 2017 ble hun tildelt et produksjonsstipend av TSSKs kunstfaglige råd.

Trøndelag senter for samtidskunst 27. april-21. mai.