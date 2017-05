Siste kveld med gjengen i Trondheim

Saken oppdateres.

Cellisten Gimse spilte sin første konsert med Trondheimsolistene allerede i 1993, og har vært kunstnerisk leder de siste 15 årene. Spellemannpriser og Grammy-nominasjoner er blant merittene han nå kan se tilbake på. I tillegg har orkesteret opplevd en firedobling av statlig støtte i hans tid som kunstnerisk leder.

LES OGSÅ: Tre Grammy-nominasjoner, men ingen pris til Trondheimsolistene

Siste Trondheimskonsert for Gimse

- Det har vært intenst, og det blir et stort vakuum, så får vi se hvordan fremtiden blir uten, sier Gimse som formelt slutter som kunstnerisk leder 1. august. Noe konsertvirksomhet utenlands sammen med Trondheimsolistene blir det også i sommer, men avskjedskonserten i Trondheim skjer lørdag kveld.

- Vi har et ganske tettpakket program utenfor Norge i juli, men så, 1. august, fyrer jeg løs med en soloforestilling under Olavsfestdagene for å markere at det er en ny hverdag, sier Gimse og peker på at tidspunktet for et lederskifte føles riktig. Orkestermodellen han har jobbet frem har satt seg og mye går av seg selv.

LES OGSÅ: Lydene fra forskningen til May-Britt Moser har blitt musikk

LES OGSÅ: På sin nye plate har Gjermund Larsen musikk som hyller faren og trøster gråtende tvillinger

Innspillinger på rekke og rad

- Disse 15 årene har hatt tre faser for meg. Først var det fasen etter Bjarne (Fiskum). Da var vi litt søkende for å finne vår vei videre. Deretter dro vi i gang den første innspillingen jeg var ansvarlig for, Mozart-fiolinkonserten med Marianne Thorsen. Det var mitt første heleide prosjekt. Etter det utviklet vi oss med nye innspillinger på rekke og rad og etablerte samarbeidsmodellen med Trondheim symfoniorkester, forteller Gimse.

LES OGSÅ: Storfavoritt og førsteønske

LES OGSÅ: Slutter i Trondheimsolistene

Stykker med Gimses avtrykk

Til kveldens konsert har han valgt stykker som favner vidt og som han har et nært forhold til.

- Vi kommer ikke unna Griegs Holberg suite i kveld, noe vi har spilt opp og ned i mente i 15 år, men jeg blir aldri lei av det. Dessuten blir det et gjenhør med Ståle Kleibergs cellokonsert. Det var noe av det første jeg spilte med Trondheimsolistene i 1993, sier den avtroppende lederen.

Nå håper han å kunne ta opp igjen tråden med mye av det han i disse årene har vært nødt til å velge bort.

- Da tenker jeg på muligheten for å gjøre mer kammermusikk og soloopptredener. Det har vært en så altomfattende oppgave å holde på med Trondheimsolistene, og da havner en gjerne selv i bakerste rekke og blir salderingsposten, sier Gimse.

Tror det blir nok å gjøre

- Du er ikke redd for at det skal bli ensomt uten Trondheimsolistene?

- Det er klart det blir et tomrom der, men jeg har tilrettelagt for en rekke prosjekter, så jeg er iallfall ikke redd for å blir arbeidsledig, smiler Gimse og tilføyer.

- Jeg søker litt mer tid til meg selv, så får vi se om jeg får panikk hvis det blir for mye.

Lørdag 6. mai, Frimurerlogen, kl. 20.00