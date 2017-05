Filmrekvisita på loppemarked

«13 Reasons Why» er for problematisk til å overlates til ungdom, uten debatt»

Saken oppdateres.

Innspillingen av den britiske filmen «The Bird Catcher» har involvert mange trondhjemmere denne våren. Folk har bidratt med innspill til tidsriktige lokasjoner og autentisk rekvisita som er brukt i filmen. 300 trøndere er involvert i ulike statistroller.

– Denne produksjonen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten innsatsen som enkeltmennesker har lagt ned. Det blir lagt merke til utenfor Norges grenser, og det gjør oss stolte over å være en del av denne flotte byen, sier Joachim Lyng, daglig leder i Film in Norway.

Inntekter til Iladagene

Nå avsluttes «The Bird Catcher»-produksjonen med et loppemarked førstkommende på lørdag.

– Folk kan ta turen innom for en kopp kaffe og få et godt tilbud på moderne utstyr og antikke rekvisita som er brukt under innspillingen, sier Lyng.

Film in Norway har vært serviceproduksjonspartner for den britiske hovedprodusenten av filmen.

Inntektene fra loppemarkedet går til Iladagene. Huseier Koteng Eiendom låner ut lokalene og har dessuten lagt opp til et prestasjonsbasert tilskudd til det gode formålet.

– De vil bidra med det samme beløpet som kommer inn gjennom loppemarkedet, forteller Lyng.

– Over all forventning

– Dette skaper livsglede for både unge og gamle. Vi har alt fra quiz, allsangkveld, konserter i bakgårdene til revy og stort marked i parken, forteller leder i Iladagene, Gerd Åberg.

Iladagene arrangeres i år fra onsdag 7. juni.

– Bare tanken på å være så hyggelig å komme til oss med dette er overveldende. Jeg vil gi all honnør til filmfolkene og til firmaet Koteng, de har vært fantastiske med oss i alle år. Å få denne gaven er over all forventning, sier Åberg.

Loppemarkedet i den gamle spikerfabrikken i Nedre Ila 39 arrangeres lørdag 13. mai klokken 13-15.

