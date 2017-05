Portugals ballade vant Eurovision – og rørte JOWST

Saken oppdateres.

Den norske låten endte som nummer ti, etter å ha tatt sjetteplass hos fagjuryene.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg hadde vært mye mer fornøyd med en bedre plassering, men en tiendeplass er kjempebra, sier Joakim With Steen, alias JOWST og manne bak melodien til «Grab The Moment».

En av tusen låter

– Vi hadde en av tusen låter i Norge, og var ett av 42 land, og en tiendeplass der er en bra plassering, fortsetter han.

– Vi har aldri vært med i Eurovision før, og så får vi tiendeplass. Vi har vært i finalen, og vi har fått synge to ganger, sier vokalist Aleksander Walmann.

– Det er en drøm, slik det har vært hele veien. Vi var så glade etter semifinalen. Vi elsker jo å være på scenen og å spille, sier han videre.

– Og så var det et ekstra gir i dag, litt energi. Det var noe som slo ut der fra publikum, fortsetter Joakim With Steen.

– Jeg rørt og glad. Jeg begynte å grine litt da Portugal vant, og han hadde med søstera si. Det er mye følelser, sier vokalisten.

Hjertesykdom

På grunn av en hjertesykdom har Sobral ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev, men også han viste til følelser i musikken da det ble klart at han gikk av med seieren.

– Jeg ønsker å si at vi lever i en verden med bruk-og-kast-musikk, fast food-musikk, musikk uten innhold, og jeg tror dette kan være en seier for musikken, for personer som lager musikk som faktisk betyr noe. Musikk er ikke fyrverkeri, musikk er følelser, sa Sobral i takketalen før han igjen fremførte «Amar pelos dois» («Kjærlighet for begge») sammen med søsteren Luisa, som også skrevet låten.

Portugal toppet poenglisten med 758 poeng og slo dermed Bulgarias Kristian Kostov med «Beautiful Mess», som fikk 615 poeng. Deretter fulgte Moldova på tredjeplass, mens Norge kom på tiendeplass med 158 poeng. Spania sto for jumboplasseringen med kun fem poeng, etter Tysklands seks poeng.

Finalen gikk i den ukrainske hovedstaden Kiev lørdag kveld, og vinneren ble kåret basert på stemmer både fra fagjuryer og publikum.

Marcus & Martinus leste opp

På forhånd var Italia, Portugal og Bulgaria de store favorittene.

Slik var Norges poenggivning, lest opp av Marcus & Martinus: Storbritannia 1, Moldova 2, Australia 3, Nederland 4, Israel 5, Sverige 6, Italia 7, Danmark 8, Portugal 10 og Bulgaria 12. Sverige ga ingen poeng til Norge, men vi fikk full pott fra Tyskland. Norge fikk totalt 29 folkepoeng.

Med seieren, som er Portugals første i sangkonkurransens historie, er det Lisboa som blir vert for Eurovision Song Contest i 2018.