Deiset i bakken da hun bommet på kontorstolen

- Som vanlig går det på helsa løs i innspurten. Jeg overlevde på smertestillede og måtte skrive ferdig stående, fordi jeg klarte ikke å sitte, forteller Anne B. Ragde til VG .

I august kommer hun med den femte boka om de tre brødrene på en grisegård på Byneset. Boka skal hete «Liebhaberne». Skriveprosessen gikk ikke helt som planlagt. En natt hun sto opp for å skrive, bommet hun på kontorstolen og pådro seg en skade i bekkenet.

Måtte skrive stående

- Det var så vondt at jeg ikke torde å si det til familien, for da ville de stoppet meg. Jeg gikk ikke en gang til legen, for jeg var desperat og livredd for å «miste det» eller komme ut av skrivingen. Jeg følte det hastet, så selv om jeg hadde så store smerter at jeg ikke en gang orket å bla gjennom en avis, så tok jeg ingen hensyn under skrivingen. Jeg sto og skrev hele den siste uken, med Mac'en på en kasse, forteller hun til VG.

Røntgenbildene tatt i etterkant viste at hun har revet av et leddbånd i bekkenet.

Nå kommer avslutningen

Ragde overrasket mange da hun i august i fjor kom med en fjerde bok om Neshov-universet.

Boka gikk rett til topps på bestselgerlistene. Nå sier hun til VG at det er slutt.

- Jeg hadde slutten klar for meg, og tenkte at den kan komme på slutten av en bok nummer fem, mulig en bok nummer seks. Men nå har den kommet, og jeg føler veldig at det er slutt, sier Ragde.

Hun vil ikke avsløre for mye av handlingen i den siste boken, men forteller til VG at Tormod Neshov, gamlingen, får sin egen stemme her.

