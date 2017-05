Alan Walker varmer opp for Stargate

Saken oppdateres.

I april ble det klart at stjerneduoen Stargate skal opptre i Trondheim for første gang under Olavsfestdagene . Duoen har tidligere produsert låter til internasjonale superstjerner, men har i det siste gitt ut egne låter. Nå har de altså fått popyndlingen Alan Walker med på laget for å varme opp publikum i Borggården 3. august. Det var Stargates eget ønske å få Walker som oppvarmingsartist, og ifølge Stian Aagaard, produsent for Olavsfestdagene, var han ikke vond å be.

- Det var ikke vanskelig å overtale Alan til å være «special guest» da han fikk høre at Stargate skulle gjøre sin første liveopptreden.

Den 19 år gamle bergensartisten har i løpet av kort tid rukket å bli svært populær både i Norge og utlandet. Han er blant annet kjent for sangen «Faded» som har over én milliard avspillinger på YouTube. Walker har turnert som headliner på konserter og festivaler i Europa, Asia og i Nord- og sentral Amerika.

Glad for at han tar seg tid

Aagaard forteller at de er svært fornøyde med å få popartisten til festivalen.

- Det at han tar seg tid til å komme i en hektisk, og i utgangspunktet fullbooket turnéplan, er vi veldig glade for.

Han mener at bookingen bekrefter at Olavsfestdagene har fått en sterk posisjon blant et bredt spekter av artister, og er glad for at festivalen kan levere bredde til publikum.

- Samtidig sier det mye om hvilken status Stargate har blant en ny generasjon musikere. Det er ingen tvil om at de har banet vei i et tøft, internasjonalt musikkmarked.

- Helt unik kveld

I år har Olavsfestdagene Idol som festivaltema. Direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr, mener at artister som Stargate og Alan Walker passer godt inn i denne sammenhengen.

- Stargate har i alle år jobbet tett på noen av verdens største idoler, og er selv store idol for en ny generasjon musikkprodusenter. Alan Walker er en av dem. Han representerer en helt ny type idolisering i en tid der antall treff på YouTube, og streamingtall, i større grad er med på å definere hvem som blir de nye store musikkidolene. Slik endringer er spennende, og samsvarer perfekt med vårt festivaltema, forteller Myhr.

Han tror at det vil være en styrke for festivalen å åpne Borggården for en ny type artister enn tidligere.

- Vi mener at det finnes gode ting innenfor alle sjangre, og vi sidestiller alle typer kulturuttrykk. Disse artistene er i absolutt verdensklasse innen det de driver på med.

Festivalsjefen forteller at de skal sørge for at det blir en skikkelig festaften for folket.

- Dette blir en helt unik kveld som vi ikke har sett maken til i Borggården tidligere.