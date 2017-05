Lite visste jeg om hvor glad han var i naturen da jeg bestemte meg for at han skulle bli kjæresten min

Lite visste jeg om hvor glad han var i naturen da jeg bestemte meg for at han skulle bli kjæresten min

Saken oppdateres.

- Hun har vært foreslått før, men dette året ble det naturlig å gå for Marit Bjørgen. Hun er på toppen av sin karriere, og har hatt et fantastisk comeback etter at hun fødte sønnen Marius, sier Arnfinn Solem, enhetsleder for kultur, fritid og voksenopplæring i Midtre Gauldal kommune.

LES OGSÅ: Her koser Marit Bjørgen seg i VM-form

Mange ser opp til Marit

Solem forteller at Marit Bjørgen er en fin talskvinne for kommunen, idretten og ungdommen, og at mange ser opp til henne.

- Hun er en av de flotteste ambassadørene vi har i kommunen. Da det ble arrangert skirenn i april, Marit Bjørgen-rennet, sto hun på arenaen hele dagen og delte ut klemmer og motiverte barna. Når man gjør det på den måten, blir det sånn at både den ene og andre ser opp til Marit.

LES OGSÅ: Bjørgen gjør comeback i sitt eget skirenn

- Tydelig på hvor hun kommer fra

Kulturprisen deles ut annethvert år i Midtre Gauldal kommune, og det er Opplæring- og kulturutvalget som bestemmer hvem som får prisen. Prisen går til personer, institusjoner og organisasjoner som anerkjennes for sin innsats innen kunst- og kulturarbeid i Midtre Gauldal. Dette innebærer også idrett.

I begrunnelsen til kommunen heter det blant annet at: «Hennes prestasjoner i skisporet har vært til stor glede for befolkningen i inn- og utland. I tillegg har hun etablert et eget skirenn – Marit Bjørgen-rennet, i kommunen, som stimulerer til rekruttering og breddeidrett».

- En annen ting er at hun er veldig tydelig på hvor i verden hun kommer fra, og det setter vi veldig pris på. Hun er ikke redd for å si at hun kommer fra Rognes, og hun fremhever stadig vekk at hun representerer Rognes idrettslag, forteller Solem.

LES OGSÅ: Vi stoler på kongen og Bjørgen

Ble overrasket

Solem forteller at han fikk gleden av å ringe Bjørgen med beskjed om at hun hadde fått prisen.

- Hun ble overrasket, det var den første reaksjonen. Hun ble veldig glad, og jeg tror også hun sa at hun ble litt rørt, forteller han.

Siden vinneren ble valgt ut i november 2016, skulle utdelingen av prisen opprinnelig skje på nyåret. Men i år ble utdelingen utsatt til mai.

- Da vi tok kontakt med Marit var hun midt inni sesongstart. Vi ville gjøre det på en ordentlig måte, og i samråd med henne valgte vi derfor å utsette utdelingen til mai når sesongen er over, og hun har en liten ferie, sier han.

De ønsker å legge til rette for et verdig og flott arrangement, med forskjellige kulturinnslag og prisutdeling ved ordfører Sivert Moen.

- Det skal være et minne hun skal ha med seg resten av livet. Vi vil vise henne at vi setter pris på henne, og det gjør vi ved å arrangere en slik kveld, sier Solem.