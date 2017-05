13 ting å lære av Clint Eastwood

Saken oppdateres.

Clint Eastwood trives åpenbart i Cannes. Etter å ha blitt intervjuet i en drøy time av Los Angeles Times’ Kenneth Turan, under tittelen «Masterclass», spurte Eastwood om han ikke fikk flere spørsmål. Vi var ca. 400 som etter lange køer fikk oppleve legenden som fyller 87 år 31. mai.

Eastwood er æresgjest i Cannes i forbindelse med en restaurert utgave av 25 år gamle «Unforgiven», som ga ham Oscar for beste film og regi. Han startet med å fortelle at han hadde tenkt å se få minutter av jubileumspremieren, men at han ble sittende. - Den var ikke så ille, sa han tørt, til applaus og latter. Enda mer da han sa det hender han savner å være foran kamera. At comeback som skuespiller ikke lenger er uaktuelt.

Eastwood sa at han sikret seg manuset til «Unforgiven» i 1980. Alt da med ide om at den skulle bli hans siste western. 10 år senere var han klar. - Jeg ringte Gene Hackman, som sa at han ikke ville lage mer voldsfilm. Jeg sa at denne westernfilmen var antivoldelig. Da ble han med, sa Eastwood. Som en undervisningstime fra mester Eastwood om film og livet, kan leksjonen oppsummeres slik:

1. Finn gode mentorer

- Sergio Leone og Don Siegel lærte meg mye. Don var raskere og mer effektiv enn noen jeg har sett. Jeg lærte av gode tv-regissører også, på 50-tallet. Også av å jobbe med dårlige regissører. Av dem lærte jeg hva jeg ikke burde gjøre.

2. Stol på magefølelsen

- Om ikke regissøren er sikker, blir hele teamet usikre. Magefølelsen eller instinktet er ofte bedre enn intellektet. Om du lykkes med instinktene, hold deg til dem. Ikke intellektualiser. Film er en emosjonell kunstform.

3. Veien til skuespillerkarriere

- Jeg tok kveldskurs som skuespiller på college fordi det var mange pene jenter på kurset. Der møtte jeg en fotograf som spurte om jeg ville prøvefilme. Det ga kontrakt med Universal, test for CBS og rollen i tv-serien «Rawhide».

4. Si ja til Italia

- På 60-tallet spurte agenten min om jeg ville dra til Italia og gjøre en western. Jeg sa nei. Så leste jeg manus og så det var en western-variant av Kurosawas «Yojimbo», som jeg var fan av. Kanskje jeg skulle si ja likevel? Jeg hadde aldri vært i Italia før. Det var en liten film med Sergio Leone. Den gikk bra. Han fikk mer penger. Vi laget flere. «A Fistful Of Dollars» startet alt for meg på film.

5. Om du vil regissere, ikke regn med betaling i starten

- I 1971 kjøpte jeg manuset «Play Misty For Me». Jeg sa til produsenten min at jeg ville regissere. Produsenten sa ok. Betingelsen var at jeg ikke fikk betalt for det. Det var greit for meg. Første gang kunne jeg betalt for å få lage film.

6. Om aper

- Alle sa at jeg ikke måtte finne på å gjøre en film med en ape som medspiller. Jeg ville prøve. «Never av stål» ble populær. Kritikerne hatet den. Orangutanger er søte dyr.

7.Om Meryl Streep og bøker på film

- Jeg ble spurt om å lage film av «Broene i Madison County». Jeg leste boka og likte ikke den så godt. På grunn av mannens måte å fortelle på. Jeg tenkte: «Hva om vi gjør den til kvinnens historie?» Jeg ringte Meryl Streep. Hun sa hun ikke likte boka noe særlig. Jeg sa: «Les manuset i stedet». Da sa hun ja. Det var gøy å jobbe med henne.

8. Den første tagningen

- Det viktigste jeg lærte av Don Siegel var å prøve å få til det første opptaket av en scene. Mange regissører øver og øver og tar mange opptak. Det hender jeg gjør det og, men det er noe spesielt med ansiktet til skuespillere når de gjør en scene første gang.

9. Ikke vær selvhøytidelig

- Det farligste i verden for en filmskaper er å ta seg selv for høytidelig. Som regissør er det viktig å ikke komme i veien for filmen.

10. Kunsten å regissere

- Om materialet er interessant, er det ikke vanskelig. Du må like å se andre jobbe. Følge med, jobbe hardt.

11. Om å ikke pensjonere seg

- Jeg liker å arbeide. Jeg må gjøre noe. Jeg liker å spille golf, men vil ikke ha nødt til å spille golf. Tanken på å bare spille golf med andre gamle menn….

12. Om å se andres filmer

- Jeg har sett lite nytt de siste åra. Jeg ser gjerne gamle filmer. Den siste jeg så var «Sunset Boulevard» av Billy Wilder. Og «Double Indemnity». Jeg liker Wilder. Han gjorde varierte filmer. Jeg liker å se dem igjen.

13. Om livet og karrieren

- Det tenker jeg ikke på. I golf heter det at det er bedre å være heldig enn å være god. Du trenger å være heldig. Jeg har vært heldig. Mitt råd er å jobbe hardt. Om det ikke fungerer, så fortsett å jobb hardt.