Dette trondheimskoret topper listene i England

Saken oppdateres.

Albumet «Northern Lights», med musikk av trondheimskomponist Frode Fjellheim og sunget av trondheimskoret Cantus, topper denne uka den offisielle albumlista for klassiske utgivelser i Storbritannia.

Lista er basert på salg av alle formater; digitalt, cd og vinyl, og albumet går rett inn på førsteplass i sin første uke i salg.

- Vi føler oss heldige, og ikke så rent lite lamslåtte. Omfanget på dette har vi ikke helt skjønt før nå. Men vi har feiret med kake på øving, da, forteller Cantus-dirigent Tove Ramlo-Ystad.

Fortsetter suksess-samarbeid

Albumet er en storsatsing på det tradisjonsrike, internasjonale plateselskapet Decca. Samtidig er det et nytt steg i samarbeidet mellom Cantus og Fjellheim, som ga historisk suksess med sangen «Vuelie», åpningssporet til Disneys megasuksess «Frost». «Vuelie» er selvfølgelig også med på «Northern Lights», i tillegg til 11 andre Fjellheim-komposisjoner i grenselandet mellom klassisk kormusikk, samisk og norsk folkemusikk.

Ramlo-Ystad forteller at det startet med at en engelsk noteutgiver ønsket å gi ut flere av Fjellheims kornoter, og tok kontakt med Decca med tanke på å promotere musikken. I prosessen fikk de høre Cantus’ forrige album «Spes», der halvparten besto av musikk skrevet av Fjellheim. Over halvparten av materialet på «Northern Lights» er musikk de har jobbet med tidligere, samarbeidet med Fjellheim strekker seg nemlig langt tilbake i tid og han er noe av en «huskomponist» for koret. «Vuelie» har for eksempel sine røtter helt tilbake til en juleplate fra 1996.

Video fra Malvikmarka

- De ble så begeistret for klangen at de ikke bare ønsket Frode som komponist, men også Cantus som artist på innspillingen, sier dirigenten, som forteller at koret lenge ikke skjønte hvor stort dette kunne bli. Decca måtte mase på trondheimskoret.

- Vi hadde våre planer, og innså ikke helt størrelsen på prosjektet. Men vi klarte å smette inn tre promoinnspillinger i fjor vinter, og resten ble spilt inn i Øra Studio i Trondheim sist høst. I tillegg brukte vi tre kalde dager i Malvikmarka på å spille inn promovideo, sier hun.

Må ansette manager

Cantus har sju innspillinger bak seg, men de har stått for utgivelsene selv og manglet et profesjonelt apparat.

- Nå ser vi hvor gedigne Decca er. De kjører på, bruker sosiale medier for hva de er verdt og får musikken ut til folk. Det er veldig annerledes enn vi er vant til, mener Ramlo-Ystad, som forteller at koret nå har sett seg nødt til å ansette en dedikert manager for første gang. Å planlegge å spikre riktig type konserter blir viktig framover.

- Vi får se, det blir i alle fall en del konserter i England til høsten. Oppi dette blir det viktig for Cantus å være tro mot vår egenart. Men vi er trygge på profilen vår, så det skal nok gå bra!