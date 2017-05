Gregg Allman er død

Saken oppdateres.

Den amerikanske rockemusikeren, sangeren og låtskriveren var vokalist i The Allmann Brothers Band som han dannet i 1969 sammen med sin bror Duane Allman. Gruppa slo igjennom med live-albumet «At Fillmore East» i 1971 og ble svært populære i årene som fulgte.

De er regnet av Rock and Roll Hall of Fame som hovedarkitektene bak sørstatsrocken.

Han har vært gift med Stacey Fountain, Danielle J. P. Galliano, Julie Bindas, Cher, Janice Mulkey and Shelley Jefts, før ekteskapet med nåværende kone Shannon Allman.

Han fikk sønnen Elijah Blue Allman sammen med Cher i 1976.

Strevde med helsa

På Allmans Facebook-side står det at Allman har strevd med mange helseproblemer i de senere år. Likevel har han turnert med sine brødre og med solo-prosjektet sitt. Han kalte musikken «essensiell medisin for sjela». Det å spille løftet han og holdt han gående gjennom tøffe tider.

Hans manager og venn Michael Lehman uttaler: «Jeg har mistet en kjær venn og verden har mistet en brilliant pionér innen musikk. Han var en vennlig og mild sjel med den beste latteren jeg noensinne har hørt. Hans kjærlighet for familien og bandkompiser var like lidenskaplig som den han hadde for sine ekstraordinære tilhengere. Gregg var en utrolig partner og en enda bedre venn. Vi vil alle savne han.»

Døde hjemme

Igjen står hans kone Shannon Allman, barna Devon, Elijah Blue, Delilah Island Kurtom og Layla Brooklyn Allman, tre barnebarn, niesen Galadrielle Allman, den livslange vennen Chank Middleton og en stor utvidet familie.

Et kjent sitat fra Allman er: «I play every show like it's my last. Fortunately that's never turned out to be the case.»

Han døde en fredlig død i sitt hjem i Savannah, Georgia.

