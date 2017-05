Putin vil neppe like noen av de to russiske filmene som kan vinne Gullpalmen

Saken oppdateres.

- Skal vi se utover mot Munkholmen? , spør Einar Idland mens fotografen tar bilde av Dizziene i restauranten på Rockheim.

- Jeg har drukket mye Munkholm, jeg, sier Tor Erik Gunstrøm.

- Det har ikke du, nei, repliserer Yngvar Numme, og hele gjengen flirer. De har ikke sett hverandre på lang tid, men nå er alle, med unntak av Øyvind Klingberg som døde i april, samlet i Trondheim for å bli innlemmet i Rockheim Hall of Fame.

LES OGSÅ: Øystein Dolmen - 70 år

LES OGSÅ: - Chuck Berry var hyggelig, pratsom og full av humor

Artig, og litt rart

- Dette er veldig artig, og samtidig føles det litt rart, for det er jo 16 år siden vi sluttet. Du kan si, jeg trodde dette bare var for rockemusikere, jeg vet du, sier Yngvar Numme spøkefullt. Han var frontfiguren i Dizzie Tunes som ble startet i 1959 og holdt det gående som profesjonell showgruppe til 2001.

- Treffes dere fortsatt?

- Nei, vi gjør ikke det.

- Ikke på Facebook heller?

- Nei. det vet vi ikke hva er engang, flirer Numme.

- Tor Erik og jeg har hatt en del jobber sammen, og jeg gjør noen eventjobber sammen med sønnen min (Thomas Numme, journ. anm) Men ellers tilbringer jeg mesteparten tiden i Spania. Jeg er pensjonist så det suser og savner overhodet ikke artistlivet, sier Numme.

- Jeg jobber, sier Tor Erik Gunstrøm, som var trommeslager og moromann med rollefiguren Fredrico de la Fiasco jr. i Dizzie Tunes.

- Jeg reiser rundt og gjør events og skal være med på spel i Svelvik i sommer. Jeg filmer og er i gang hele uka, jeg, sier Gunstrøm.

Les også om da Øystein Sunde, Knutsen & Ludvigsen og Delillos ble innlemmet i Hall Of Fame

LES OGSÅ: Slik fikk Lillebjørn «sjans» på Kari

Holder med RBK

- Skal vi snakke litt om Rosenborg, skyter Numme inn og tilføyer at han har vært Rosenborg-fan i alle år

- Det startet med at Nils Arne Eggen inviterte meg opp på brakka, og der ble jeg utrolig godt tatt imot. Dessuten har jeg alltid syntes at trøndere er Norges beste publikum, sier Numme.

Føler seg beæret

Popol Ace, som ble dannet som Popol Vuh i 1972 og senere skiftet navn, spilte progressiv rockemusikk og holdt på i ti år med Jahn Teigen som vokalist. De føler seg beæret over innlemmelsen. Stolte og glade.

- Dette kiler vår forfengelighet, sier Thor Andreassen i Popol Ace, noe resten av bandet nikker samtykkende til. De trives fortsatt godt i oppmerksomhetens lys.

Bandet har holdt noen sporadiske konserter sammen etter at de ga seg formelt i 1978, og har i ettertid spilt inn både dvd og tv-program. De fleste i bandet har jobbet i musikkbransjen som studiomusikere og teatermusikere, i tillegg til å spille i andre band.

LES OGSÅ: Stjernelag feiret Casino Steel

LES OGSÅ: Emma startet band for fem måneder siden – nå lever hun av musikken

Musikere fortsatt

- Pete Knutsen og jeg har blant annet spilt sammen med Frode Thingnæs kvintett, sier Andreassen. Terje Mehti har spilt med Vazelina Bilopphøggers, mens Arne Schulze flyttet til California og har jobbet som programmerer for artister som Michael Jackson og Madonna.

- Holder dere kontakt på Facebook, f.eks.?

- Helst ikke, flirer Andreassen og tilføyer at de er gode venner og holder kontakten. Jahn Teigen skulle også ha vært der, men hadde ikke anledning til å delta.

Kult og stas

Raga Rockers har spilt sammen i 35 år og synes det er både kult og stas å bli satt pris på.

- Dette er veldig kult, og vi hadde ikke planlagt å holde på så lenge da vi satte i gang. Det startet med at Michael Krohn syntes bandet Kjøtt tok en feil retning og ville etablere et eget band. Han plukket ut fire karer han mente passet, og sånn ble vi Raga Rockers i 1982, forteller Jan Kristiansen og legger til at de er et band fra Oslo vest som aldri har gitt seg.

Raga Rockers er ofte på turné, og i fjor holdt bandet konserter på 13 klubber og 15 festivaler. Det blir omtrent samme antall konserter i år.

- Det er ikke så mye grått hår på disse konsertene heller, så det kan se ut som om vi har plukket opp en generasjon til. Jeg tror det handler mye om at tekstene til Michael treffer unge fortsatt, de ble jo laget da han var ung og har en slags "evergreens-faktor". Og akkurat det er mye av grunnlaget for at vi fortsatt kan spille, sier Kristiansen.

LES OGSÅ: Det politiske plateselskapet startet som en folkelig suksess og endte med konkurs

LES OGSÅ: Viseklubben i Trondheim, Maja, feiret tiårsjubileum med Finn kalvik-konsert

Ny ærespris

Under årets Rockheim Hall of Fame-seremoni ble det delt ut en ny ærespris. Tanken er å løfte frem de som jobber bak scenen.

- Dette er en selvstendig pris som ikke har noe med Hall of Fame å gjøre, men vi ønsker å gjøre stas på dem som trekker i trådene for artistene som står på scenen og skinner. Vinneren av denne prisen skal ha hatt en viktig rolle for populærmusikkens utbredelse, sier Sissel Guttormsen som er direktør for Rockheim Hall of Fame. I år gikk prisen til Harald Are Lund, mangeårig musikkjournalist og programleder i NRK.

Selve arrangementet Rockheim Hall of Fame foregikk i Olavshallen søndag kveld der de tre bandene ble gjort stas på av venner og kolleger med musikalske opptredener og andre hyllester. Thomas Felberg var programleder og hele seremonien blir sendt på NRK1 lørdag 3. juni.