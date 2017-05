Han er årets Olsokprofil

Putin vil neppe like noen av de to russiske filmene som kan vinne Gullpalmen

Her skal han snakke om «menneskeverd i møte med toleransens ytterpunkt», som en del av årets olsoktema «Oss».

Olsokdagene ønsker med årets tema å se nærmere på ideen om «oss» i både fortid og nåtid.

Oss og dem

- Temaet knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og har en sterk samtidsrelevans, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter i en pressemelding.

- For tusen år siden hadde Olav Haraldsson beseiret høvdingmakten og begynte prosessen med å omforme sitt rike til det som skulle bli dagens Norge. I dagens samfunn ser man et politisk klima med et stadig større fokus på «oss og dem», og brytninger mellom globalisering og nasjonal proteksjonisme. Temaet åpner opp for spørsmål som berører både de store samfunnsperspektivene og de nære og personlige temaene. Olsokdagene 2017 vil nærme seg temaet både fra et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv, fortsetter hun.

Advokat og politiker

Geir Lippestad ble kjent for det norske folk som forsvareren til massemorderen Anders Behring Breivik. Siden den gang har han markert seg som samfunnsdebattant og politiker, og siden 2015 har han vært byråd for næring, eierskap og mangfold i Oslo som representant for Arbeiderpartiet. Han er også styreleder for organisasjonen JustUnity, som jobber for å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom i Norge.

- Jeg er derfor bæret over å ha blitt invitert til å være Årets olsokprofil. «Oss» som tema omhandler både det dype og det nære. Jeg har valgt tittelen «Menneskeverd i møte med toleransens ytterpunkt», og ser fram til å komme til Stiklestad, møte menneskene og delta i samtaler om viktige tema i vår tid, sier Lippestad ifølge pressemeldingen.

Seierstad og Grosvold

Olsokdagene slapp mandag også en rekke andre av årets talere:

* Åsne Seierstad (to søstre - en samtale med Anne Grosvold)

* Christian Borch (Europa ved et historisk veiskille?)

* Hans Jacob Orning (Vi på Olav Haraldssons tid. Fellesskap og identitet i vikingtid og middelalder)

* Astri Dankertsen (Samisk tap og forsoning. Hva er forsoning, og hvordan oppnår vi det?)

* Prost Nils Åge Aune og politiker Fatima Almanea (Ansikt til ansikt - en samtale om tro og mangfold)

* Kathrine Gillerdalen (Sett, hørt og tatt på alvor. Mobbing angår oss alle)

Ungdommens talerstol

Nytt av året er Ungdommens Talerstol . Våren 2017 har en gruppe ungdommer med bakgrunn fra Norge og Afghanistan møttes til kreative skriveverksted på Falstadsenteret og på Stiklestad. Med seg har de hatt forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh Amini, samt fotograf Javad Montazeri. Resultatet er et knippe personlige tekster om identitet, minner og tilhørighet.

Lars Elling er årets olsokkunstner, og stiller ut både malerier og grafikk.

Åpningskonserten holdes av DeLillos , og vi får i løpet av festivalen også høre Rasmus og verdens beste band , Marianne Meløy , Jolly Jumper & Big Moe og avslutningskonsert med TrondheimSolistene og guttesopran Aksel Rykkvin .

I tillegg kommer selvsagt Spelet om Heilag Olav , som er blitt spilt som friluftsteater siden 1954.

Olsokdagene finner sted på Stiklestad 24. - 30. juli.