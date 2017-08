Denne glasspaviljongen har dukket opp i kanalen

Saken oppdateres.

Du har kanskje lagt merke til den, glasslekteren som er plassert i kanalen ved Ravnkloa. Den har stått i opplag på Frøya i et halvt års tid, før den ble fraktet til Trondheim sist fredag.

Har vært restaurant i Aarhus

- Lekteren har blitt benyttet som restaurant både i Aarhus og i Kragerø, og ble fraktet til Frøya med slepebåt i fjor. Nå skal den oppgraderes og benyttes til lukkede arrangement i Trondheim som firmafester, bryllup og julebord, forteller Børre Johnsen som er daglig leder for Dora 3 og driver med formidling av artister og kulturaktører. Han har fått ansvaret for å fylle lekteren med ulike arrangement.

Det er Frøyværingen Hallgeir Bremnes som står bak paviljongen. Den kom seilende inn kanalen i Trondheim sist fredag og skal i første omgang benyttes til forskjellige arrangement i forbindelse med Olavsfestdagene og fiskerimessa.

Utforsker mulighetene

- Vi er inne i en utprøvingsfase for å finne ut hva denne lekteren er best egnet til. Vi har skjenkebevilling for lukkede arrangement og vil bruke litt tid på å finne ut av hva folk ønsker seg i denne paviljongen, sier Bremnes.

Han tilføyer at lekteren har flerbruksmuligheter med 120 spiseplasser slik den er innredet nå.

- Jeg ser jo for meg at det kan arrangeres konserter og kunstutstillinger her også. Den er fullt isolert og kan brukes hele året. Det er ikke et sted der du kan droppe innom for kaffe og vafler, ikke foreløpig, sier Bremnes om lekteren som er plassert i kanalen tvers over Kafè Skuret.

Servering til vanns

- Dette er det nye Solsiden, det er jo her sola går ned sist, sier Bremnes flirende og legger til at han synes det er rart det ikke allerede finnes et serveringssted til vanns i Trondheim.

- Dette er jo en maritim by, så jeg syntes det var på tide at vi fikk en slik paviljong med serveringsmulighet i kanalen, sier Bremnes.