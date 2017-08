Brakavslutning på Olavsfestdagene

- For et fint sted dette var da

Rundt klokken 22.25 og 22.45 lørdag skal to omganger med fyrverkeri skytes opp for å avslutte Olavsdagene.

Fyrverkeriet skal akkompagnere deler av Trondheim Symfoniorkesters konsert med gjesteartister i Borggården.

- Etter å ha prøvd i mange år får vi endelig avsluttet Olavsfestdagene med en klassisk storkonsert. Denne vil være i tråd med nyttårskonserter som er mer vanlige i i Sør-Europa. Og dette blir den første gangen vi ser et slikt oppsett i Norge, sier pressesjef Morten Samdal i Olavsfestdagene.

- Ikke siden 2005

Ifølge Andreas Helle i North Star blir dette den andre gangen fyrverkeri kombineres med live-musikk, forrige gang noe lignende ble gjort var i 2005.

Det er en rekke utfordringer som må løses for at oppskytningen skal gå perfekt. For å synkronisere musikk og smell hender det at orkesteret spiller i en helt satt rytme, men ikke i kveld.

- Vi har satt opp fyrverkeriet slik at det kan tilpasses tll musikken, sier Andreas Helle i North Start.

Derfor er det en person som skal styre oppskytningen etter dirigentens tempo.

North Star og T-Pyro samarbeider i år om oppskytningen som de tror vil bli spesiell.

Spesiell oppskytning

Musikkstykket som skal spilles er 1812-ouverturen skrevet av den rusiske komponisten Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Stykket ble skrevet for å minnes da Napoelon i 1812 forsøkte å erobre Russland.

Andreas Helle lover at himmelen vil speile musikken.

- Vi har et bredt spekter av effekter fra flere land til oppskytningen. Blant annet vil det være flere, mindre effekter som det tidligere i Trondheim er brukt mindre av, sier Helle.

En vanlig nyttårsoppskytning er vanligvis på rundt 200 kilo i Trondheim. Denne oppskytningen blir på 70 kilo.

Interessert til å se fyrverkeriet, men ikke har billett til Borggård-konserten?

Olavsfestdagene anbefaler interesserte til å bruke festningen som utkikkspunkt da også lyden vil være denne veien. Om ikke anbefales det å stå langs Nidelven tvers over Marinen, Elgeseter bru eller å komme seg godt i høyden for best mulig oversikt.

Det skal også være mulig å se oppskytningen fra Byåsen.