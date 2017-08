Elin og Richard åpner fransk fotokonsept i Midtbyen

VMs mest forhatte mann vant. Her hyller han Bolt etter sensasjonen

- For et fint sted dette var da

- Tanken er at kunst skal være tilgjengelig, uten at du går konkurs når du kjøper det, forteller Elin Andersen lattermildt.

Sammen med franske Richard Raburski åpner hun den første YellowKorner-butikken i Norge. Dette konseptet med fotokunst startet i Paris i 2005. YellowKorner har nå 80 gallerier over hele verden, hvor de selger fotografiene.

Begrenset opplag

- Selvstendige fotografer sender inn bildene sine. Vi har en komité i Paris som bestemmer om det skal selges i galleriene eller ikke, forklarer Andersen.

Dersom komiteen liker det de ser, skrives det en kontrakt med fotografen. Hvert bilde som selges er i begrenset opplag, og blir det tomt, så er det tomt.

- I stedet for å for eksempel selge ett bilde til flere hundre tusen kroner, selger vi heller 150 eksemplarer av det, til 9500 kroner stykket.

Kafé og bokhandel

Lokalet, som er på rundt 240 m², skal også inneholde kafé og bokhandel.

- Bokhandelen skal bestå av fotobøker, sier franskmannen som har bodd i Trondheim i tre år.

Videre forteller han at galleriet skal være åpent til samme tider som resten av midtbybutikkene, men også noen kvelder.

- Vi planlegger å arrangere flere kulturarrangementer på kveldstid.

- Trondheim er en veldig kulturell by, og nettopp derfor tror vi at vi kommer til å passe bra inn her, legger han til.

