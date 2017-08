Neppe overskudd for Olavsfestdagene

- Store konserter har enorm betydning for byen

Saken oppdateres.

- Vi har solgt rundt 30 000 billetter, sier direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene, etter ti dagers festival er over.

Han opplyser at siste års salgstall har ligget på mellom 30 og 34 000, med 31 000 solgte billetter i 2016.

LES OGSÅ: - Vi har aldri hatt et bedre klassisk program

- Jeg mener det er et godt billettsalg, særlig med tanke på at vi kom litt sent i mål med programmet og var avhengig av godt salg i de siste dagene før festivalen og underveis, utdyper han.

- Tror vi går i balanse

Myhr forteller at Olavsfestdagene er en kompleks festival med ti dagers varighet og rundt 200 arrangement, det vil derfor ta litt tid før det endelige resultatet er klart.

- Men vi har en god følelse, så mye kan jeg si. Jeg har tro på at vi ender i balanse, og det vil være et resultat vi er komfortable med.

Går festivalen i balanse, er det i så fall et hakk opp fra i fjor. Da gikk festivalen med et lite underskudd, for første gang siden 2009.

LES KOMMENTAR: «Tenk så mye fattigere og gråere byen ville vært uten Olavsfestdagene»

- Det er veldig stas at vi selger ut Vår Frue kirke, med galleri, for «A Love Supreme»-konserten med glimrende lokale krefter som Eirik Hegdal og kammerkoret Aurum, sier Myhr på spørsmål om hvilke arrangement som var overraskende populære.

- At vi i tillegg selger ut 1000 billetter til åpningskonserten med nyskrevet samtidsmusikk, er gledelig. Styrken vår er å trekke mye folk til konserter som ikke ville solgt like mange billetter i en annen kontekst, sier han.

LES OGSÅ: Storstilt disko i Borggården

Sterk konkurranse

Olavsfestdagene har ikke rådet grunnen alene i festivalperioden, underveis har de måttet dele oppmerksomheten også med Mat- og bryggerifestival, Champions League-kvalifisering og Robbie Williams-konsert.

- Har dere tapt på det?

- Det er vanskelig å si. Det er bra for byen at det skjer mye, men for oss har det nok plusser og minuser. Dette er noe vi må se på når vi nå skal evaluere, mener Myhr.

- Vi har løpende dialog med Matfestivalen. Vi håper også på god kommunikasjon med Trondheim Concerts. Det er viktig at vi alle snakker sammen slik at vi kan redusere risiko og skape en vinn/vinn-situasjon for alle.

LES OGSÅ: Olavsfestdagene krever at anbudsvinnere også sponser festivalen

LES OGSÅ: Hevder Olavsfestdagene truet med «mediekjør» om de ikke fikk arrangere Aurora-konsert i Domen

- Festivalområde for første gang

Myhr mener det ikke var noe ved årets festival han vil karakterisere som en tabbe. Men i og med de til dels store endringer blant annet med festivalområdet, vil det være behov for justeringer til neste år. Han sier seg fornøyd med den nye løsningen med marked og servering i Ytre kongsgård, som han mener rammet inn festivalen med et helhetlig område.

- For første gang i festivalens 54 år gamle historie, føler jeg at vi har fått et festivalområde, takket være arrangementssjef Joakim Weibull, som kom med ideen. Det var en viktig del av opplevelsen å få til en fellesskapsfølelse, mener Myhr.