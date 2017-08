Leier ut kunst til 150 arbeidsplasser over hele Norge

Ingen partier får flertall alene, et eller annet form for samarbeid må til

Saken oppdateres.

- Tanken er at man kan bli kjent med forskjellige kunstnere i ulike sjangere fra de siste 100 årene, sier fungerende daglig leder Oda Broch.

Den offentlig støttede medlemsorganisasjonen med base i Oslo forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske og internasjonale kunstnere.

SERIEN Kunst på arbeidsplassen:Linnéa får inn anonyme historier fra folk på Instagram. Dette bruker hun for å lage kunst

Samlingen har hovedvekt på grafikk, men består også av malerier, fotografier, tegninger, skulpturer, tekstilarbeider og akvareller. Verkene er fordelt på 300 utstillinger som rullerer blant organisasjonens om lag 150 medlemmer over hele Norge.

I Trondheim er NTNU Technology Transfer, SINTEF materialer og kjemi og Stavne arbeid og kompetanse KF blant dem som benytter seg av ordningen.

- Dette er et tilbud til hele befolkningen. Vi har alle slags bedrifter som medlemmer, fra lege- og advokatkontorer, til små designbyråer og store selskaper som Tine og flere av departementene. Vi ønsker å formidle kunst over hele landet og skulle gjerne hatt flere medlemmer i Trondheim, sier Broch.

LES OGSÅ: Kunst på RBK-brakka:- Det er én ting folk legger ekstra merke til

Ny norsk samtidskunst

Å leie en utstilling på 10 til 18 verk koster ti tusen kroner i året i tillegg til frakt. Kunsten som leies inn, kan byttes ut opp til to ganger i året, forklarer Broch.

- Det er et poeng for oss at det er rimelig å leie. Vi reiser gjerne på befaring på arbeidsplasser, eller snakker med dem for å finne ut hva de trenger. Vi merker også at det er et økende behov for større enkeltverk. Hvis arbeidsplassene trenger et kunstnerisk innslag til faglige eller sosiale arrangementer, kan vi også formidle performance, sier Broch.

Et satsingsområde for organisasjonen er ny norsk samtidskunst. De fleste store norske samtidskunstnerne er representert i samlingen, for eksempel: Bjarne Melgaard, Torbjørn Rødland, Håkon Gullvåg, Håkon Bleken, Sverre Malling, Vanessa Baird, Aurora Passero og Jenny Rydhagen.

- Noen arbeidsplasser ønsker seg helt konkrete utstillinger. Andre synes det er morsomt å bli overrasket, ved at vi velger utstillingen for dem. Enkelte leier utstillingene over lengre perioder og synes det er fint å bruke tid på å bli kjent med kunsten, forklarer Broch.

LES OGSÅ:- Uten full kontroll over arenaen blir Robbie Williams den siste konserten i Granåsen

Positiv effekt

Som en del av formidlingsarbeidet produserer de også tekster til hver utstilling, og de reiser rundt og holder foredrag hos de ulike medlemmene.

Organisasjonen består av fire årsverk og har i tillegg et styre. De er finansiert av medlemskontingentene, i tillegg til noe driftsstøtte fra Norsk kulturråd. Det er daglig leder som har ansvar for de årlige innkjøpene av kunst til samlingen.

Kunst på Arbeidsplassen ble stiftet av kunsthistorikeren Harry Fett i 1950 og har kjøpt inn kunst siden den gang.

Broch sier det er påvist at kunst har en positivt effekt på arbeidsmiljøet. Særlig når de ansatte involveres i utvelgelsen.

- Men vel så viktig som at kunsten kan ha en estetisk funksjon, kan den også sette i gang refleksjon og diskusjon om aktuelle temaer.

LES OGSÅ:- Dette krusifikset er en del av verdensarven

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter