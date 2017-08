Trakk seg som søker til prestisjejobb

Dette værkartet er godt nytt for alle som frykter at sommeren er over

Styret i Teaterhuset Avant Garden (TAG) har inngått en forlenget kontrakt med teatersjef Per Ananiassen. Dermed fortsetter bergenseren i jobben fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.

Inn i Rosendal Teater

Noe av årsaken til at Ananiassen takket ja til styrets forslag om å fortsette, er at teateret skal flytte fra Olav Tryggvasons gate til Rosendal Teater og han ønsker å lede teatret gjennom flytteprosessen. Det gamle filmteatret i Østbyen skal renoveres og bygges ut, og etter planen skal TAG flytte inn 1. januar 2019.

- At vi endelig får et eget, moderne teaterhus er en historisk mulighet for Avant Garden. Flyttingen gir oss mye større muligheter rent kunstnerisk, blant annet kan vi i større grad samarbeide med andre aktører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Å få dette endelig i havn, er noe jeg lyst til å være med på, sier Ananiassen.

Søkte sjefsstilling

Da Trøndelag Teater søkte etter ny teatersjef i år, var Ananiassen en av søkerne.

- Trøndelag Teater er et fantastisk teater. Som dramaturg ved teatret i nesten sju år, har jeg også god kjennskap til teatret. Da sjefsstillingen ble utlyst, var det verken gitt byggetillatelse på Rosendal eller signert kontrakt med huseieren Trym Næring. Utsiktene for TAG var med andre ord litt uklare, og det var naturlig for meg å søke teatersjefjobben.

Når det likevel ble grønt lys for flytting til Rosendal, valgte Ananiassen å trekke seg fra søkerprosessen.

- Så det blir i hvert fall ikke jeg som blir ny sjef ved Trøndelag Teater, ler han.

- Likevel venter vi i spenning på hvem som blir ny sjef, for det er viktig for TAG hvem den nye kunstneriske lederen blir. Vi har hatt et strålende samarbeid med Trøndelag Teater i 16 år, og den nye sjefen er avgjørende for at det gode samspillet fortsetter.

Innflytting kan bli forsinket

Utbygging av Rosendal Teater har imidlertid blitt møtt med heftige protester fra de nærmeste naboene, og byggesaken har vært utsatt flere ganger. Bygningsrådet i Trondheim har allerede tillatt utbyggingen som innebærer et påbygg bare én meter fra nabogrensen i øst. Nå har naboene klaget vedtaket inn for Fylkesmannen. Får de ikke medhold, ønsker de å ta saken videre til retten. Det er Trym Næring som eier Rosendal Teater og står for utbyggingen.