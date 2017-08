Dette er nytt på Pstereo i år

Dømt for voldtekt på hotell: Kvinne våknet av at mannen voldtok henne

Torsdag klokken 16.00 åpner portene til den ellevte utgaven av Pstereo.

I år vil publikum oppleve flere nye ting ved festivalen, forteller festivalsjefen.

Rett etter inngangspartiet ligger «Hagen» – et helt nytt kunstområde med store collager av ansikter som vokser opp av grunnen.

- Å lage innhold til et stort fysisk uteområde har vært utfordrende og morsomt. Det har i aller høyeste grad vært et lagarbeid, hvor alle flere har bidratt fra idéfasen til ferdiggjøring, sier Kristin Tiller i trønderske illustrasjonsagenturet Multiply Illustration Agency.

Inspirert av musikken

Selve uttrykket er det Ashkan Honarvar som har stått for. Hvert element er blitt forstørret i opptil tre meters høyde og lagvis montert for å skape dybde, forteller han.

- Jeg ville lage en kobling til musikken og brukte årets lineup som inspirasjonskilde, og tolket summen av den visuelt. Spillelisten med alle artistene var på under hele prosessen, sier Honarvar.

Bård Flikke sier prosjektet passer som hånd i hanske til festivalen.

- Det er et veldig spennende prosjekt. Vi har jobbet med kunst på festivalen i mange år, men dette er noe nytt. Her kan folk som ikke er så vant til å gå i galleri reflektere over kunst. Det vil trigge tanker og skape reaksjoner. Musikk og kunst er tett knyttet sammen. Det visuelle uttrykket på en konsert er en viktig del av helhetsopplevelsen, sier Flikke.

Sveve over Nidelva

En annen nyvinning er den splitter nye elektronikascenen Forte som er plassert mot Elgeseter bru, der Palleland sto i fjor.

Scenen er bygd som et fort med et 200 m² stort dansegulv med flere nivåer, og en dj tre meter over bakken, lyssatt og dekorert for å skape nattklubbstemning.

Prosjektet er gjort i samarbeid med studenter fra arkitektstudiet, kunstakademiet og musikkteknologi ved NTNU som har designet konstruksjonen, forteller Flikke.

- I forlengelsen av scenen er det laget en lounge som er bygd ut i elva, med hengekøyer laget av fiskenøter. Der kan man ligge og slappe, svevende over Nidelva. Scenen blir et nytt festivalrom som publikum kan bruke som dansegulv, mingleområde eller til å slappe av mellom konsertene, sier Flikke.

Scenen byr på både norske og utenlandske artister, som Sinjin Hawke (US/CAN), Knxwledge (US) og Spellemann-vinner André Bratten.

Finnes festivalpass

Matområdet på festivalen har også fått et løft, forteller Flikke. Nytt av året er ferskvarebutikken Færsk vil servere fisk på området.

- Vi ønsker at området skal være en mer spennende visuell opplevelse, og har fått en helt ny løsning og et nytt visuelt uttrykk der, blant annet med egne lysvegger, sier Flikke.

Utvidelsen av området fører til at Pstereo har også har fått noe ekstra kapasitet. Derfor ble det lagt ut 500 ekstra festivalpass i forrige uke. Onsdag ettermiddag var det 75 igjen av disse. Passene til fredag og lørdag er for lengst utsolgt, men det er ennå tilgjengelige torsdagspass.

Kapasitet på området hver kveld vil være på 8500. Det er flere enn noen gang, forteller Flikke.

- Vi vokser litt for hvert år. Samtidig vil vi at festivalen skal oppleves som «ny» fra år til år. Det er lenge siden det har vært så mange endringer fra én festival til den neste. Det ser fantastisk ut, publikum har virkelig noe å glede seg til, sier Flikke.

