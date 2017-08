Rekordmange ville se Northug og co.

Dette sørget for at Renolen nå må kjøpe ny dress

I alt ble de fire sendingene fra Toppidrettsveka i Aure og Trondheim sett av 1,5 millioner tv-seere på NRK1.

Det er en halv million flere enn sendingene i 2016, og 250 000 flere enn i det tidligere toppåret 2015.

Høye tall mot midnatt

- Vi er kjempegodt fornøyd, sier arrangør Harald Fladseth

Torsdag ble klassisk sprint fra Aure sett av 393 000. 417 000 fulgte skøytesprinten fra Trondheim fredag, 241 000 så Aure-Brekka samme dag - mens 429 000 så sendingen fra finalen/jaktstarten i Trondheim lørdag.

- Spesielt positivt overrasket er vi over de høye tallene fra Aure fredag, da sendingen varte til nærmere midnatt, sier Fladseth.

- Langrenn er et dønn solid tv-produkt

Toppidrettsveka er blitt arrangert siden 2005, men sendt på tv først fra 2009. I løpet av disse årene har seertallene steget jevnt og trutt.

-Det skyldes delvis at vi har et godt, internasjonalt startfelt. Men primært er nok årsaken at langrenn fortsatt står dønn solid som tv-produkt i Norge. Det er stor bredde i toppen, og envher krik og krok av landet er representert, mener Fladseth.

- Det kraftige regnværet førte ti færre tilskuere langs løypa i Trondheim lørdag, hadde det motsatt effekt på seertallene?

- I Trøndelag var nok det en faktor. Men i Oslo ble det sol til tross for dårlige værmeldinger, så der kan vi si at vi hadde høye tall på tross av været, sier Fladseth.

- Showrenn ikke bærekraftig

Han forteller at arrangøren er i tett samarbeid med NRK, og har underskrevet en avtale om tv-sendinger som strekker seg fram til 2020 i denne omgang.

- Både tv-produsenten og vi har felles interesse av høye seertall. Så er det viktig for oss å bevare det høye sportslige nivået og at det ikke blir showrenn i helt flate løyper. Å endre på det kan sikkert gi høye tall, men er neppe bærekraftig på sikt, mener Fladseth.