Astrid S topper listene

Astrid S ser ut til å følge opp tidligere suksesser med sin nye singel «Think Before I Talk», som ble sluppet sist fredag.

Allerede topper låten Norway top 50 i Spotify, foran blant andre Justin Bieber/Bloodpop, Avicii og Taylor Swift. Allerede på 5. plass finner vi også hennes forrige singel «Such a Boy». Den nye singelen har snart nådd to millioner avspillinger i strømmetjenesten.

Lignende tall finner vi på Apple Music, der «Think Before I Talk» også ligger på topp, med «Such a Boy» på 4. plass.

- Jeg er impulsiv selv

Det gjør henne til landets heteste artist akkurat nå, og Astrid jubler selv over listesuksessen på Instagram:

«Nr 1 på spotify og apple music! Takk for at dere hører på gleder meg til turné!», skriver hun.

- «Think Before I Talk» handler om at man noen ganger er sint, lei seg, såret eller frustrert og kan si ting man ikke helt mener, sa Astrid S i et intervju i forrige uke.

- Jeg snakker først og tenker etterpå. Jeg er impulsiv selv, og synes det er morsomt med folk som er uforsiktige og gønner på.

Snart til Trondheim

Adresseavisens anmelder var passe fornøyd med den nye låten, ga terningkast fire og mente den var «lett å like, vanskelig å elske».

Sangen har foreløpig ikke vært ute lenge nok til å komme med på VG-lista, der hun for øyeblikket er representert med en 4. plass for «Such a Boy».

Astrid S spiller i Trondheim under Uka 25. oktober, en konsert som ble utsolgt på 11 minutter.