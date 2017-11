Ulf trodde han skulle spille ekstranummer, fikk gjev pris

Saken oppdateres.

Noe som kom som en gedigen overraskelse for artisten og produsenten fra Trondheim.

Lørdag kveld spilte Tre Små Kinesere to utsolgte konserter på Byscenen. Da bandet skulle ut på scenen for å spille ekstranummer under den første av dem, ble konserten imidlertid avbrutt av fylkesordfører Tore O. Sandvik.

- Nei, dette var veldig artig. Dritkoselig, rett og slett. Selv om det ødela hele timeplanen vår, flirer en svært glad Ulf Risnes (56) da vi snakker med ham mellom de to konsertene.

- Alle andre visste det, utenom meg. Jeg er vel ikke den som går rundt og tenker på kulturpriser til daglig, innrømmer han.

På A-laget

Risnes blir dermed den aller siste som mottar Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris - før trøndelagsfylkene slår seg sammen til ett 1. januar.

Han havner i meget høythengende selskap, på lista over vinnere finner vi selve a-laget innen kultur og idrett fra Sør-Trøndelag de siste 40 år. Siden Håkon Bleken vant den første prisen i 1976, har den gått til størrelser som Liv Ullmann, Åge Aleksandersen DumDum Boys, Knutsen & Ludvigsen, Oddvar Brå, Nils Arne Eggen, Arve Tellefsen, Erlend Loe, TrondheimSolistene, Håkon Gullvåg og Marit Bjørgen.

- Det føles jo litt som å ha blitt med på A-laget, dette her. Jeg har i alle fall fått en plass på benken!

- Råd til julegaver

Prisen består av 50 000 kroner og en glasskulptur utformet av Cathrine Maske.

- Det passer jo bra nå opp mot jul, nå får jeg råd til julegaver også. Jeg fikk til og med blomster til å ha oppi vasen, ler Risnes, dagen etter at Tre Små Kinesere slapp sitt ellevte studioalbum «OK! Kompis». Et album som fikk terningkast fire i Adresseavisen. «Ulf Risnes har både den språklige og musikalske snerten i god behold på forfriskende samling», skrev anmelder Ole Jacob Hoel om plata.

- Vi kan sette på klistremerke - «Kulturprisvinner 2017» - på de 300 platene vi kommer til å selge, humrer han.

For platesalget er ikke hva det en gang var, heller ikke for Tre Små Kinesere. Men to utsolgte konserter forteller om at folk fortsatt er glade i dem. Med eller uten pris.

Slo gjennom i 1990

Ulf Risnes hadde gjort seg bemerket i Trondheim på 80-tallet gjennom kultband som Det Gurgles og Helter Skelter, men det store gjennombruddet kom med sammen med Øystein Hegge og Baard Slagsvold i trioen Tre Små Kinesere. Bandet albumdebuterte i 1990 med «365 fri». Bandet vinner Spellemannpris både for oppfølgeren «Luftpalass» og senere for «Hjertemedisin».

Bandet er kjent for trønderske popklassikere som «Soleplassland», «Klassebildet», «Ingen blir igjen», «Kjærlighet», «Cafe Ye Ye», «Faren min», «Hjertemedisin», «Agnar Mykle», «Dørstokkmila» og «Ankerfeste». Risnes har også gitt ut ett soloalbum og en duoplate sammen med Øyvind Holm.

Risnes har også markert seg som produsent, blant andre for Åge Aleksandersen, Postgirobygget, Hans Rotmo, Malin, Blacksheeps og Marcus & Martinus.

- En veldig verdig vinner

- Det er celebert selskap, men Ulf er bra celeber han også, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

- Han er en veldig verdig vinner, og en fin fyr å runde av prisen med. Mange vil kanskje hevde at han burde fått den tidligere, men det er trangt om plassen.

Tore O. Sandvik har selv et tett forhold til Risnes’ musikk, for fylkesordføreren var Tre Små Kinesere selve lydsporet til 90-tallet.

- Jeg har hatt massevis av gode opplevelser der kineserlåtene har stått sentral. Også når jeg hører sangene i dag, kommer de gamle opplevelsene opp igjen. Så var det bra for oss at noen sang på trøndersk – om byen! At sangene handlet om Brænnebukta, Festningen, Stabells vei og Nordre, det gjorde noe med stoltheten. Det løfter fram byen du bor i og gjør den kjent for andre, forklarer Sandvik, som i tillegg trekker fram at Risnes har skapt kulturell aktivitet rundt seg og vært en personlighet i bylivet – blant annet som produsent for mange andre artister.