Dette er de ni nominerte til Rockheim Hall of Fame

Jeg må med tristhet konstatere at jeg i kirka har blitt klemt «akkurat litt for lenge»

Per Borten: Jeg har et svært lavt ego

Per Borten: Jeg har et svært lavt ego

Saken oppdateres.

Målet med Rockheim Hall of Fame er å hedre band og artister som har hatt stor betydning for norsk populærmusikk. Av de ni nominerte, er det seks som i år nominert for første gang.

- Alle de ni er sterke navn som med sin egenart har hatt betydelige spor etter seg i norsk populærmusikks historie, sier direktør ved Rockheim Sissel Guttormsen i en pressemelding.

De nominerte:

Kari Bremnes

Bremnes er svært anerkjent som musikker gjennom sine sanger og som låtskriver. Hun er en svært god sceneartist, historieforteller, og har siden 1987 gitt ut 15. studioalbum av høy kvalitet. Hun har tidligere blitt belønnet med blant annet Gammleng-prisen, NOPA-prisen, Edvard-prisen og vunnet Spellemannsprisen tre ganger.

Casino Steel

Han ble født som Stein Groven i Trondheim og gikk tidlig sine egne veier og dro til England som 18-åring. Der ble han med i et protopunk-band slik soom Hollywood Brats og The Boys. På 80-tallet takket han høflig nei til å bli en del av det amerikanske bandet The Ramones, og opplevde i stedet stor suksess i Norge med duoen Gary Holton & Casion Steel.

Saft

Det tidlige 70-tallet var en gyllen periode for norsk rock og det skyldtes blant annet Saft fra Bergen som på glitrende vis blandet progressiv rock og pop med norske viser. De vant Europatoppen i 1971 for "People in Motion", medvirket i rockemusikalen "Hår" og vant Spellemannsprisen i 1973 for beste gruppe.



LES OGSÅ: DJ Tiësto, en av verdens største, kommer tilbake til Trondheim.

Geir Bøhren og Bemt Åserud

Bøhren og Åserud er kjent for å være de siste tiårenes mest produktive filmkomponistene i Norge. De fikk sitt gjennombrudd i 1985 med filmen "Orions belte" og har senere lagd stemningsfulle lydbilder til en rekke andre filmer, og musikk for radio og TV. Begge har også i sin tid vært med i Jinipher Greene.

Morten Abel

Abel har klart å være ledende innen norsk rock i tre forskjellige konsellasjoner i tre forskjellige perioder - 80-tallet, 90-tallet og i senere år som soloartist. I 2015 kom han ut med sitt første soloalbum på norsk, han har medvirket i filmer, sceneforestillinger og har selv skrevet musikk til teater og film.

Alf Cranner

Cranner var den store fornyeren av norsk visekunst. Hans første LP-plate var "Fiine Antiquiteter" fra 1964. Han har samarbeidet med bl.a Alf Prøysen, Geirr Tveit, Harald Sverdrup, Odd Børretzen og Klaus Hagerup.

Grethe Kausland

Kausland var den største barnestjernen i Norge på 50-tallet. Hun spilte inn sin første plate som åtteåring, vært samarbeidspartner med showgruppen Dizzie Tunes og har opplevd stor populæritet med sine musikalse imitasjoner, soloforestillinger og hyllester både på scene, TV og film.

Annbjørg Lien

Lien er en av Norges mest jente felespillere og må regnes som en av de best ambassadørene for norsk tradisjonsmusikk - både hjemme og i utlandet. I 2017 mottok hun Anders Jahres kulturpris.

Stage Dolls

Starge Dolls startet opp i Trondheim i 1983 og anført av låtskriver og gitarist Torstein Flakne har de hatt betydelig suksess med sin fengende hardrock - både i USA og i Norge. De har gjennomført store utenlands turneer og i 2010 gjorde bandet et vel mottatt comeback med albumet "Always".

Sendes på NRK

Leder av nominasjonskomiteen, Jan Eggum, er fornøyd:

- Det er full bredde på artistnominasjonene denne gang. Store georgrafiske og generasjonsmessige forskjeller skiller de nominerte.

Den endelige beslutningen om hvilke tre band/artister som blir innlemmet skjer i en seremoni i Olavshallen 27.mai 2018. Forestillingen vil bli sendt på NRK1.



LES OGSÅ: Onsdag kveld blir det klassisk britisk hardrock i Trondheim Spektrum. Utenfor hallen er det mer preg av singel, sand og søle.