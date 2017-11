Filmforbundsleder: Kvinner bedt om å ligge seg til jobber

Saken oppdateres.

– Vår bransje skiller seg ikke fra andre land, og det er klart at personer i maktposisjoner hos oss misbruker stillingen på en seksualiserende måte, sier filmforbundets leder Sverre Pedersen til NRK.

I løpet av sin tid som leder i film- og TV-bransjen har han mottatt flere henvendelser vedrørende seksuell trakassering og overgrep. Han sier kvinner har fortalt at om de vil opp og fram i bransjen, måtte de kunne gå til sengs.

– Politianmeldelser forekommer nærmest aldri i bransjen vår. Folk er livredde for at karrieren deres vil slutte. Jeg har for eksempel vært borti saker hvor den krenkede har fått beskjed om at dersom de varsler, så vil overgriperen sikre at de aldri vil få jobb i bransjen igjen, sier han. Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund sier det samme.

– Flere skuespillere er nok redd for å få rykte på seg for å være vanskelige.

Pedersen sier Norsk filmforbund har opprettet en arbeidsgruppe som skal arbeide med etiske retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

– Vi må sette søkelyset på at dette er uakseptabelt. Faren med en kampanje som #metoo, er at den skal gå opp som en hjort og ned som en lort. Vi må holde fokuset på at dette er en ukultur vi vil bli kvitt, sier han.