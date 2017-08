Pstereo og Toppidrettsveka tror de unngår konflikt i år

Saken oppdateres.

Pstereo arrangeres i år for ellevte år på rad, og det er samtidig femte år Pstereo og Toppidrettsveka avvikles samme helg. Dette har ikke gått smertefritt, og i fjor toppet det seg da tv-produksjonen satte inn helikopter for å fange de beste tv-bildene av skieliten på rulleski over Bakklandet. Festivalsjefen mente at støy fra helikopteret ødela konsertopplevelsen for publikum på Marinen lørdag ettermiddag, og ba politikerne gripe inn.

Ordfører Rita Ottervik avviste krav om å flytte Toppidrettsveka, av hensyn til utøvernes terminliste.

Pstereos festivalsjef, Bård Flikke, sier det har vært god dialog mellom partene og de begge jobber med å tilpasse seg hverandre.

Setter inn fast kamera

- Toppidrettsveka ønsker å være i sentrum der det er mye folk og liv, og det skjønner vi. De får vårt publikum i tillegg, og det er bare fint at det skjer flere ting samtidig, sier Flikke.

Han tror at støyproblemene er historie.

- For vår del blir det forandringer til det bedre i år. Det skal ikke brukes helikopter på motsatt side av Marinen, man har i stedet satt inn fastkamera. Helt støyfritt blir det nok ikke, men vi slipper i alle fall helikopterstøy på motsatt side av konsertarenaen.

LES OGSÅ: Friskmeldt Northug skal konkurrere i showrenn

LES OGSÅ: Sommervarmen kommer tilbake til Trøndelag igjen

Beregn god tid

En del av gatenettet i byen kommer til å bli stengt i forbindelse med Toppidrettsveka, og gir endret kjøremønster.

- Pstereo foregår på et avgrenset område, og vi påvirkes ikke veldig av trafikken rundt. Men klart, noen må kanskje legge joggeruta rundt Marinen, og ettersom det passerer 8 500 mennesker her hver dag i helga, bør man ta høyde for at det tar litt lengre tid enn normalt å komme fram.

500 ekstra 3-dagerspass

I fjor, da Pstereo markerte ti år, ble festivalen utvidet til tre dager.

- Vi har vært utsolgt for 3-dagerspass (torsdag, fredag og lørdag) lenge, og har nå lagt ut 500 ekstra 3-dagerspass. Det er fortsatt ledige dagsbilletter til torsdag, og jeg er usikker på om vi blir utsolgt der, sier Flikke.

LES OGSÅ: Svensk festivalside: Pstereo fortjener mer kred

LES OGSÅ: Festivalantrekket: La det svinge med fargefrodig hippiestil

Advarer mot svindel

Ifølge festivalsjefen er det en økende tendens til at folk kommer med billetter som er solgt flere ganger.

- I fjor og i år har vi opplevd at den samme billetten blir videresolgt flere ganger på svartebørs. Det fører til at strekkoden allerede kan være skannet og billetten brukt opp når de som har kjøpt på svartebørs møter for å bytte til bånd.

I Norge er det lovlig å videreselge en billett, men da uten fortjeneste.

- Vi har kontroll på hvem vi selger billettene til, men når folk kjøper på andrehåndsmarkedet er det utenfor vår kontroll.

Folk bør unngå fb-profiler som er konstruert for å svindle, og være sikre på at de kan stole på dem de kjøper billetter av, advarer Bård Flikke.