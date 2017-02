Festivalens store snakkis

Ikke veldig mange hadde hørt (om) dem før Trondheim Calling denne helgen, men da startet festivalens siste dag med sin konsert i Lille Sal lå det store forventninger i lufta.

Dels hadde ryktene gått etter en tettpakket seanse i Moskus to dager tidligere, dels hadde en svært energisk manager sørget for å piske inn folk og å skjerpe nysgjerrigheten.

Men bandet selv er faktisk enda mer energiske enn manageren. Martin Miguel Tonne (gitar), Jonas Krøvel (bass), Ola Djupvik (trommer) og Ragnhild Fangel Jamtveit (vokal) er blant mange Trondiem Calling-artister med bakgrunn fra Sund Folkehøyskole. Tre av fire av dem går nå på jazzlinjen på Konservatoriet.

Jazzlinje-studenter som spiller rock er lenger noe nytt, det nye er at de gjøre det som om det står på livet løst. Pom Poko ha sagt, muligens på spøk, at de prøvde å spille punk, men ikke fikk det til. I stedet spiller de noe ala post post-punk. De herjer gjennom pophistorien, presenterer selv en ny låt som en blodig rippoff av The Beatles' «Day Tripper», høres kanskje mer ut som Gang Of Four og The Slits enn Deerhof.

På toppen av det infernalske rytmekjøret ligger tidvis et støyelement, men alltid Jamtveits på grensen til skingrende vokal. Dette hadde kanskje ikke vært til å holde ut om de ikke var så knivskarpt samspilte. Men det er da altså. Et så knivskarpt, teknisk godt band, hadde kanskje blitt uinteressante flinkiser, om de altså ikke hadde dette ekstremt energiske nivået.

Faktisk kunne en halv times konsert bli litt i meste laget. Det er fint at de varierer litt, at Ragnhild Fangel Jamtveit i en av de nyere låtene legger inn stemmen inn i et mer fortrolig leie, og det er i hvert fall fint at de skjønner at det nødvendig å legge inn luft i arrangementene. For at denne musikken skal fungere, må ikke låtene pakkes inn i fiksfakserier. Såpass har de skjønt av punken.

Dette var moro, og nå venter både Urørt-finale og Bylarm.