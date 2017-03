Nils Gaup tilbake i Den siste viking

Saken oppdateres.

Kystens Arv har lenge ønsket Helge Jordal i rollen som Jacob Pinade med litlfoten, og nå lykkes det. I år blir det samse tak med Nils Gaup, Helge Jordal, og amatørerskuespillere og proffer i de to kystkommunene Rissa og Leksvik.

- Det interessante for meg som regissør, er at siden sist har det vært en enorm teknisk utvikling. Vi kan gjøre ting større, mer troverdig og mer spektakulert enn i 2010. Dette skal vi utnytte for hva det er verdt, sier Gaup.

Enestående scene

Prestelva amfi ligger idyllisk til, med scene, vann og Trondheimsfjorden i bakgrunnen. Det er her, på vannet, de mest dramatiske scenene utspiller seg i Johan Bojers, Den siste viking.

- Som eneste scene i Norge spiller vi på vann. Folk kommer roende eller seilende inn og vi har et forlis - alt dette gir oss mulighet til å lage spektakulære scener. På innendørsscener, som for eksempel Det norske teatret i Oslo, blir actionscener fort litt teatralske. Her kan vi gjøre dem autentiske, sier regissøren.

X-faktor med amatører

Amatørene er viktige i Den siste viking. Mange har vært med før, de er entusiastiske og kjenner historien som en del av sin egen identitet.

- Å jobbe med amatører gir en helt egen energi, det blir ikke tørt og faglig som i øvelser man gjør ellers i året. Her er man utendørs, er mer fri og jobber med stoff som folk kjenner og som betyr mye for dem. Amatørene er de som skaper x-faktoren og tilfører den helt spesielle energien i stykket, mener Gaup.

Jordal - en naturkraft

Helge Jordal er stjernen på laget, og er ifølge Gaup en skuespiller som evner å dra med alle rundt seg.

- Han turnerer alene med en sjømannsstory, og kan fylle en scene alene. Jeg har jobbet med Helge før, og husker jeg var livredd første gang da vi spilte inn «Orions belte». Jeg var faktisk stiv av skrekk, skulle spille med Helge Jordal!. Men jeg hadde lite å bekymre meg for. Helge bidrar til at folk slapper av, Han behandler amatører som likemenn og er en energisk og varm fyr. Han er rett og slett en naturkraft som skuespiller, sier Gaup.

Passer som Jacob

Jacob Åsan er hovedkarakteren i Den siste viking. Han er den rause som tar sjanser, og under forliset snur han båten og redder andre. Utenpå er Jacob en litt brautende kar, en som «baijnnes og drekk», mens han i virkeliheten er et medmenneske som bryr seg om andre.

- Dette er en perfekt rolle for Helge. Det blir som hånd i hanske, mener Gaup.

Jacob Åsan var ikke fra bygda, han døde der, men var en litt mystisk person. Man vet egentlig ikke hva som skjedde med ham. Nils Gaup kommer trolig til å finne på noe her, men vil ikke røpe hva.

- Det vil jeg ikke avsløre nå. Men jeg kan love spektakulære scener, og er spesielt fornøyd med at jeg har fått Pekka Stokke på laget. Han er en kunstner med teknikk og lys. Jeg har jobbet med ham flere ganger, og vet at han kommer til å finne fantastiske løsninger. Dette er ikke historien om de store kongene, men om menneskene som bodde ved kysten og hvordan de overlevde. Vi følger dem når de kjøper en båt, samler en gjeng og drar på Lofotfiske. Det er helt rått, og noe av det tøffeste man kan være med på. Her ligger utfordringene våre, men jeg vet det kommer til å bli bra, lover Nils Gaup.

- Ror sammen

Prøvetiden for stykket går over to uker, men de første leseprøvene med skuespillerne starter i juni.

- Konseptet er utviklet gjennom mange år, og vi beholder manus og skuespillere. Det er snakk om bare små justeringer, fortsetter Gaup.

- Rissa ungdomslag har utviklet mange gode skuespillere, det er stor interesse for teater og mange har ventet på dette. Vi skal jo slå oss sammen med Leksvik kommune og folk her kommer også til å bidra med skuespillere og frivillige, forteller daglig leder Aud Rokseth, som i mange år har vært produsent for Friluftsteatret Kystens Arv.

I dag er hun daglig leder i den nye stiftelsen «Stiftelsen Den Siste Viking».

- Et godt eksempel på «samse tak», altså de ror sammen og i samme takt, forklarer Eileen Brandsegg som er styreleder i stiftelsen.

Den siste viking spilles i perioden 17. - 27. august.