Vroom! Vroom!

OK. Greit. Det er lov å føle seg bittelitt snytt og ørlite grann skuffet over at Nintendo ikke har klart å lage et helt nytt Mario Kart -spill for sin Switch-konsoll. I stedet får vi her en slags «Greatest Hits» -pakke med innslag av baner fra nesten samtlige Mario Kart -spill fra 1992 og fram til i dag. Det føles litt kleint å måtte klage over noe som utvilsomt er det beste Mari Kart -spillet av dem alle. Men «Mario Kart 8 Deluxe» er ikke et nytt Mario Kart -spill. Det er i bunn og grunn en nyutgivelse av Nintendo WII U -versjonen med alle DLC' ene inkludert. Med bedre grafikk. Og bedre lyd. Og bedre kontroller.

Sukk!

Men når du likevel leser sekseren på terningen til denne anmeldelsen så er det naturlig at du tenker at det kan da umulig være så mye å klage over. Nei, det er ikke det. Og grunnen til dette er at de aller fleste som kjøper «Mario Kart 8 Deluxe» neppe har spilt Wii U - versjonen i det hele tatt. Nintendo Wii U som spillkonsoll satte ikke akkurat verden i brann, for å si det slik. Nintendo Switch -versjonen av spillet derimot, tipper vi får fart på seg. For det første så er Switch en langt større salgssuksess enn Wii U noengang var, og for det andre så har Nintendo Switch en desperat mangel på spill. En kan gå så langt som å påstå at fram til nå har «The Legend of Zelda: Breath of the wild» vært den eneste grunnen til i det hele tatt å kjøpe en Nintendo Switch. Nå har du i alle fall to grunner. To gode grunner.

«Mario Kart 8 Deluxe» kommer med alle baner og alle karakterer opplåst fra start. Det er med andre ord en enorm godtepose du får her. I tillegg får du en oppdatert Battle Mode og en hel haug med andre nyvinninger som ekstra boost og doble gjenstandskuber på banene. For spillere som ikke hadde tilgang til spillet da det kom i 2014 så er «Mario Kart 8 Deluxe» et «must». Simpelthen det beste Mario Kart -spillet som noensinne har blitt laget. Og derfor per definisjon det beste racing-spillet som noensinne har blitt laget. Om du derimot er en av de ytterst få som har spillet fra før på Wii U så finnes det mindre å hente her. Da slipper du billigere unna ved å kjøpe DLC-pakkene som fortsatt er å få kjøpt.

Men når alt er sagt; «Mario Kart 8 Deluxe» er nok en sekser fra Nintendo. Det største, det beste og det morsomste Mario Kart-spillet som er laget.

