Nå var det Odd og Eldars tur

Saken oppdateres.

Lørdag er det premiere på den åttende sesongen av «Mesternes mester» på NRK.

Oppdalingen Odd Sørli (62) og skogningen Eldar Rønning (34) er årets trønderske deltagere i det populære tv-konseptet hvor gamle (og unge) idrettshelter møtes til konkurranser og sosialt samvær på en solfylt plass i Europa under Dag Erik Pedersens programledelse.

Ti utøvere

I begynnelsen av september dro Sørli og Rønning ned til Peloponneshalvøya i Hellas, sammen med Frode Grodås (fotball), Anita Moen (langrenn), Else-Marthe Sørlie Lybekk (håndball), Bartosz Piasecki (fekting), Anders Jacobsen (skihopp), Ine Barlie (bryting), Tonje Sørlie (boksing), og Helene Olafsen (snøbrett). Sørli hadde sett programmet en del ganger når han har vært hjemme, mens Rønning stort sett har vært opptatt med skirenn i utlandet på lørdager i vintersesongen. Vi snakket med Sørli og Rønning på telefon dagen etter premierefesten i Oslo, hvor de hadde møtt igjen de andre deltagerne for første gang siden opptaksukene i september.

Allsidighet viktigst

Begge synes det var stor stas å være med. Mens Rønning kommer så å si rett fra toppidrettsutøverlivet, er det godt over 33 år siden Sørli kjørte sitt siste renn. Men han har holdt formen ved like med å trene tre-fire ganger i uka siden den gang. Siden mai og frem til september intensiverte han treningen og skjerpet kostholdet for å være best mulig forberedt til konkurransene. I første program får seerne se idrettsheltene i trappespurt, kulestøt og en øvelse hvor de drar en kasse lastet med stein som veier halvannen gang deres egen kroppsvektvekt.

–Hva vil dere si om egen innsats i første program?

Eldar: – For min egen del var jeg litt nedpå konkurransemessig. Jeg hadde vært litt småsjuk og i dårlig form da jeg kom. Jeg var ikke helt på hugget, men etter én øvelse våknet konkurranseinstinktet. Det var artige øvelser, som alle kan gjøre på tvers av idrettsbakgrunn og alder.

Odd: – Det var både opp- og nedturer. Jeg visste at et par av de øvelsene vi skulle gjennom handlet mye om eksplosiv kraft og hurtighet. En kropp på 62 har ikke samme yteevne som en tyveåring. Men det var også andre øvelser som krevde andre egenskaper. Der gjorde jeg det godt.

–Ja, det er ganske varierte konkurranser. Hva kreves av en «Mesternes mester»-deltager?

Eldar: – Allsidighet, at en klarer å takle helt nye øvelser når de kommer. Det handler ikke om å være i best fysisk form, men om å være løsningsorientert og allsidig – og en må ha litt flaks.

Odd: – Den som er mest allsidig gjør det best. Det hjelper ikke bare å god kondisjon, eller bare å være sterk. En må være godt koordinert også.

Rett inn i bankjobb

–Dere jobber begge på kontor, var det godt å rykke ut av hverdagen igjen for en periode?

Odd: – Ja, jeg likte både innspillingsprosessen og forberedelsene før vi skulle i aksjon. Det var virkelig artig å begynne å trene hver dag og samtidig bli mer bevisst på kostholdet. Og det var artig å kjenne hvordan kroppen responderte, jeg fikk stor fremgang i alt jeg trente på. Det er beviset på at også en 62 år gammel kropp responderer på trening, at en kan hevde seg bra blant dem som er halvparten så gamle, bare en holder seg i form. Forhåpentligvis kan det være til inspirasjon for andre som er kommet opp i åra.

Eldar: – Det var veldig godt. Jeg er jo vant til livet på veien, med kompisene på laget. Å starte rett på bankjobb i fjor var en stor overgang, så det var godt å få en liten smak av livet på samling igjen. Dessuten var det veldig interessant og artig å bli kjent med nye folk. Odd Sørli var et kjempebekjentskap, han er en fantastisk mann. Han har en sånn utstråling og måte å være på som gjør alle glad. Etter noen lørdager i januar tror jeg Odd Sørli blir veldig populær i Norge. Han er en person du blir glad i.

–Dere kommer fra ulike idretter, og har åpenbart ulike styrker og svakheter. Men fant dere også noen fellesnevnere for folkene i gruppa?

Eldar: – Ja, alle har et konkurranseinstinkt og liker å konkurrere. Og alle har en allsidig idrettsbakgrunn. De historiene som kommer frem forteller mye om at de fleste har hatt foreldre som har vært viktige, sammen med et støttende lokalmiljø rundt dem. Det var mye som var veldig likt det jeg selv har opplevd.

Odd: – Det er konkurranseinstinktet. Det sitter så dypt og er så utpreget. Du går inn i en slags modus, hvor ingenting annet enn det å yte best er det som teller.

Savner samholdet

–Vi har sett i tidligere program at deltagerne har det veldig trivelig sammen utenfor konkurransene. Hvordan var det i år?

Odd: – Det var akkurat det samme. Vi bodde i et veldig hyggelig hus, og en blir veldig sammensveiset når en bor under samme tak og lager all mat selv. Men det var litt spesielle omstendigheter da vi kom. En stor storm hadde passert området like før. Både vann og alt det elektriske var slått ut. Det ble litt annerledes enn planlagt, men det fiksa vi.

Eldar: – Det var det som var det beste. Konkurransene er ikke så viktig i seg selv, men mer det å være sammen og ha det sosialt. Da vi møttes igjen til premierefest på onsdag var det rett på den samme, gode tonen som vi hadde da vi var der.

– Er Mesternes mester-deltagelse noe dere idrettsutøvere snakker om, som en mulighet etter at dere har lagt opp?

Eldar: – Nei, vi snakket ikke om det. Det er så mange store norske utøvere som har vært med, og jeg syntes det var veldig stas da jeg ble spurt.

Odd: – Jeg har blitt spurt før om å bli med, men takket nei, fordi det ikke passet i innspillingsperioden. Men nå var barna med og pusha meg til å si ja. Jeg er jo en gammel skrott i forhold til de unge. Når jeg konkurrerer mot Helene Olafsen på 26 år er jo ikke oddsen på min side, fysisk sett.

–Savner dere noe fra tiden som aktive?

Eldar: – Ja, det gjør jeg helt klart. Jeg savner det å være i god form, trene hver dag og bestemme fullstendig egen hverdag ut fra egne mål. Og jeg savner gutta som jeg gikk sammen med, som jeg ikke er en del av lenger. Samtidig føler jeg meg kjempeheldig som har fått jobb og blitt en del av en ny gjeng, og at jeg har en hverdag med noe å gjøre. Det er et veldig godt arbeidsmiljø der og lærerikt for meg.

Odd: – Ja, samholdet mellom lagkameratene er det du sitter igjen med som de hyggeligste minnene fra tida jeg konkurrerte. Det gjenopplevde jeg på en måte med denne gjengen. Fellesnevneren er at man har vært toppidrettsutøver. Vi snakker samme språk og vi forstår hva de andre snakker om når vi diskuterer hverandres karrierer og opplevelser.

Hvordan det går med Sørli, Rønning og de andre deltagerne kan du se på lørdager på NRK fremover. Vinneren kåres i siste program som sendes 18. mars.