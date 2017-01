De vil ta parkene våre

Saken oppdateres.

De som leter etter sentrale tomter for sine byggeprosjekter, har nå fått øye på parkene som folket trenger. Rundt 1942 prøvde den tyske okkupasjonsmakta å bygge innerst i Leangenbukta og på Rotvollnesset. Prosjektet som heldigvis ble stanset, het: Dora 3.

Et firma som driver med popmusikk og arrangementer fikk brått en idé om å bygge et nytt hovedkvarter. Det var bare det at et slikt hus ville de gjerne bygge midt i Dokkparken!

Adressa ble raskt involvert i dette og fikk skisser som allerede var forberedt av et arkitektfirma. Avisa ringte rundt til noen lokale politikere som mente at jo, det hørtes interessant ut. Og de utvalgte antok visstnok at parken var lite brukt. Nærmest et øde og ledig område? Jeg har noen hundre fotografier som dokumenterer at Dokkparken er svært mye brukt av tusener av mennesker og til svært mange ulike aktiviteter. Naturligvis er parken mye brukt. Det er nemlig slett ikke overflod av åpne plasser, parker og tilgjengelige grønne plener i Østbyen. Og dette gjelder som kjent den delen av byen som i utpreget grad har gjennomgått fortetting og konsentrasjon av boliger og arbeidsplasser siden 1995. Tusenvis av mennesker bor, arbeider eller vanker i området rundt parken.

Dokkparken oppsøkes også mye av tilreisende og nye innbyggere i byen. Parken, Dokkhuset og hele verftsområdet har jo også enestående og anerkjent antikvarisk og industrihistorisk verdi. Turister ser dette ved første øyekast. De tiltrekkes dessuten av den spesielle og arealeffektive konstruksjonen av parkområdet som den betydelige trondhjemsarkitekten Svein Skibnes har stått for. Dokkparken har i årevis nå vist seg å dekke behov for mange slags tilstelninger og konserter. Barn finner installasjoner i denne parken som de slett ikke kan stå for.

Det er skummelt å følge med på at det dukker opp forslag om å bygge ned parker i Trondheim. Men det er mildt sagt en spesielt selsom idé at et firma i 2017 skulle få lov til å bygge et hus for sin kommersielle virksomhet midt i den sentrale, lille parken i et ekstremt sterkt utnyttet område :

«Bygg bensinstasjon i Lamoparken! Bygg spa-hotell i Strandveiparken og bygg kasino i Gåsaparken!». For:

Vi kan ikke lenger ha åpne plasser

hvor folk bare rusler og går og dasser.

De vil ligge på plenene med lite klær.

Men ofte kan det bli dårlig vær!

Vi må hindre at folket går gratis og slenger.

Få dem i hus så de bruker penger!