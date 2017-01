Det er uheldig å skremme kvinner som vil ha barn til å spise mer kjøtt

Saken oppdateres.

NTNUs magasin Gemini omtalte nylig en stor studie fra NTNU om vitamin B12-status hos gravide og for tidlig fødsel. Det ble dessverre gjort på en misvisende og jeg ville sagt useriøs måte. Til tross for at, slik studiens førsteforfatter kommenterte i etterkant: «Vi har altså ikke sett på matinntaket hos kvinnene, og uttaler oss heller ikke om dette i forskningsartikkelen», så var overskriften: «For lite mat fra dyr kan øke gravides risiko for tidlig fødsel». Det høres nesten ut som «spis kjøtt og drikk melk, ellers kan du miste barnet».

I motsetning til selve studien problematiserte Gemini-artikkelen veganer og deres kosthold. Hvorfor? Studien har ikke sett på kosthold eller vegetarianere i det hele tatt! Budskapet, nemlig at kosthold uten mat fra dyr kan øke risiko for tidlig fødsel, er en feilkobling. Dette er ikke noe som tas opp i studien, og for øvrig ikke noe det finnes dekning for andre steder heller.

Alle gravide går til jevnlige kontroller hos fastlege. Gravide som er veganer, i motsetning til ikke-veganer, får rutinemessig sjekket B12-verdier i blodet. Eller insinuerer NTNUs magasin at helsevesenet slurver?

Videre er kostholdsmønstre med begrensede mengder kjøtt og mettet fett anerkjent for å være sunnere enn et vanlig vestlig kosthold. Helsemyndigheter oppfordrer derfor til å spise mindre mat fra dyr, for å forebygge hjerteinfarkt, overvekt, diabetes og kreft. Det er derfor uheldig å skremme kvinner som vil ha barn til å spise mer «mat fra dyr».

Tidlig fødsel kan heller ikke forebygges med mer mat fra dyreriket. Istedenfor å problematisere veganenes kosthold, kunne man opplyse om faktumet at vitamin B12-mangel er mer vanlig enn mange tror.

Man behøver ganske små mengder mat fra dyreriket til å dekke behovet for vitaminet. 100 gram makrellfilet dekker for eksempel hele ukebehov for vitamin B12, mens et halvt egg dekker dagsbehovet. Dette er dog forutsatt at opptaket av vitamin B12 i tarmen er optimalt, noe som dessverre ikke er tilfelle hos alle.

Ca. ti prosent eldre har mangel på vitamin B12. Aldersforandringer i magesekken fører til lavere opptak av vitamin B12 i tarmen. Også de som bruker syrehemmende medisiner kan ha dårligere opptak av vitaminet.

I tillegg er lave verdier av vitamin B12 påvist hos to tredjedeler av norske spedbarn som fullammes, med utslag på psykomotoriske tester. Dette viser en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Bergen (Torsvik, 2015).

Disse tre gruppene har neppe «for lite mat fra dyr på matfatet», i hvert fall ikke så lite at det anbefalte dagsinntaket ikke kan oppnås. Det er opptaket av vitaminet fra tarmen som er problemet.

Tilskudd av B12 ser derfor ut til å være en mye sikrere og tryggere kilde til vitamin B12, som i motsetning til kjøtt og mettet fett ikke øker risiko for sykdom. Høye doser av B12 er heller ikke toksiske. Jeg forventer bedre av magasinet fra ett av Norges største universiteter. Solid forskning fortjener å bli skikkelig formidlet, noe som ikke skjedde her. Skremsel bidrar kanskje til at artikkelen blir lest. Men neppe til forståelsen av den viktige kunnskapen studien tilfører. Jeg regner med at det var nettopp det som var meningen, og ikke det å skremme unge kvinner vekk fra å bli vegetarianere.